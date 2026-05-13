Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть

Москва. 13 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду. Рубль дорожает на фоне высоких цен на нефть и данных ЦБ РФ об увеличении предложения валюты со стороны российских экспортеров. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,7815 руб., что на 6,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 39 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 73,41 руб./$1, контракт EURRUBF снизился на 71 копейку, до 86,32 руб./EUR1.

Крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте, вернув объем продаж на уровень мая 2025 года, следует из приложения к "Обзору рисков финансовых рынков" ЦБ РФ.

Нефинансовые компании (нетто-продавцы) в целом в апреле увеличили продажу валюты вдвое - до $29,8 млрд. Компании, являющиеся нетто-покупателями валюты, в апреле нарастили ее покупку до 1,2 трлн рублей с 0,9 трлн рублей.

Что касается категорий участников, то крупнейшими нетто-продавцами валюты были клиенты российских кредитных организаций (реализовали ее на 702 млрд рублей), покупателями - банки (приобрели ее на 532 млрд рублей).

"В апреле фактическая цена на нефть марки Urals сложилась на уровне $94,9 за баррель, что на 23% выше цены марта. Это будет способствовать дополнительному притоку валюты на рынок в мае", - подчеркивает Банк России.

Рубль имеет хорошие шансы на продолжение роста, полагает главный аналитик компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Укрепление рубля во вторник притормозилось после того, как в понедельник пары юань-рубль и доллар-рубль подали серьезную заявку на выход из боковика вниз. Однако возобновление снижения пар - дело лишь времени. Основным драйвером роста российской валюты остается повышенный приток валютной выручки в страну при гораздо менее быстром росте спроса на нее", - прогнозирует эксперт.

Зацепин обращает внимание на опубликованный ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков", в котором отмечено, что продажи валюты в апреле выросли почти вдвое относительно как марта, так и среднего значения за последние шесть месяцев. Более того, регулятор отмечает: "В апреле фактическая цена на нефть марки Urals сложилась на уровне $94,9 за баррель, что на 23% выше цены марта. Это будет способствовать дополнительному притоку валюты на рынок в мае".

Эксперт также добавляет, что основные объемы продаж придутся на вторую и третью декады месяца из-за низкой ликвидности рынка в период между майскими праздниками. Некоторые экспортеры будут продавать доллары и юани для выплаты дивидендов. "Поэтому вполне вероятно, что в мае мы увидим доллар по 70 рублей, а юань - по 10 рублей, - отмечает Зацепин. - Крепкий рубль будет давить на рынок акций, который во вторник продолжил восстанавливаться, очищаясь от избыточных политических рисков".

Курс пары юань/рубль продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб./юань в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Факторы спроса и предложения на рынке не изменились, - констатирует аналитик. - Рубль в ближайшее время продолжит получать поддержку со стороны навеса предложения из-за поступления выручки от продажи нефти по высоким ценам при недостаточном спросе со стороны импортеров и населения, а также низком объеме покупок валюты по бюджетному правилу. В сложившейся ситуации ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 10,5-11 руб./юань с рисками смещения в его нижнюю половину во второй половине месяца".

Цены на нефть возобновили небольшое снижение днем в среду, ранее они немного укреплялись после публикации обновленных прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) относительно спроса и предложения на нефтяном рынке.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $107,53 за баррель, на 0,21% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,13%, до $101,85 за баррель.

Согласно новым оценкам МЭА, мировое предложение нефти в текущем году будет отставать от спроса, что обусловлено негативными последствиями войны на Ближнем Востоке. Эксперты агентства теперь ожидают, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,03 млн б/с, предложение - 102,2 млн б/с. Еще в прошлом месяце МЭА прогнозировало избыток предложения на рынке в 2026 году.

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в апреле снова составили $19,18 млрд, увеличившись к марту на $110 млн, подсчитали аналитики МЭА. Относительно апреля прошлого года выручка была выше на $6,28 млрд.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в прошлом месяце составил 7,03 млн баррелей в сутки (б/с), что всего на 90 тыс. б/с меньше, чем в предыдущем месяце, но на 480 тыс. б/с ниже уровня апреля 2025-го.

В частности, экспорт российской нефти вырос на 250 тыс. б/с - до 4,88 млн б/с, что стало возможным за счет увеличения отгрузок из балтийских портов на 190 тыс. б/с относительно марта, а также восстановления поставок по "Дружбе" в Венгрию и Словакию.

Экспорт нефтепродуктов из РФ, в свою очередь, снизился на 340 тыс. б/с - до 2,15 млн б/с. Снижение было обусловлено введением эмбарго на поставки за рубеж бензина, а также сокращением переработки на ряде НПЗ.