Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет положительную оценку акций Сбербанка, сообщается в материале экспертов.

Эмитент опубликовал положительные, по мнению аналитиков, результаты за апрель и 4М26 по РСБУ.

"Поддержку результатам, на наш взгляд, оказали высокая ЧПМ и сдержанный рост операционных расходов. Рост кредитного портфеля остается высоким при устойчивом кредитном качестве, а возвращение спроса на потребительские кредиты может поддержать результаты банка в последующие периоды, - пишут эксперты в обзоре. - Мы сохраняем положительный взгляд на акции Сбербанка (фаворит в финансовом секторе), которые торгуются с привлекательными мультипликаторами за 2026 год (наша оценка: 0,81х P/BV и 3,8х P/E)".

Следующим триггером для котировок бумаг банка будет публикация результатов за 5М26 по РСБУ (9 июня 2026 года), отмечают в "Эйлере".

