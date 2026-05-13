Акции Сбербанка сохраняют долгосрочную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

По мнению экспертов, эмитент представил сильный финансовый отчет за январь-апрель 2026 года по РСБУ.

На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, роста финансовых показателей и ожидаемых дивидендов за 2025 год (37,64 рублей на акцию, потенциальная доходность составляет примерно 11,6%) аналитики сервиса продолжают позитивно смотреть на акции Сбербанка, считая их привлекательными для долгосрочных инвесторов.

