Котировки акций Базиса сохраняют потенциал роста - "Цифра брокер"

Котировки акций ПАО "Базис" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная стоимость находится на уровне 175 рублей за штуку, (рекомендация - "покупать"), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Результаты IT-компании за I квартал 2026 года по МСФО пока подтверждают устойчивый спрос на ее продукты, констатируют эксперты.

Выручка растет высокими темпами, а увеличение доли рекуррентных доходов говорит о повышении стабильности бизнеса. Однако стоит учесть и FCF, который ушел в отрицательные значения, но менеджмент эмитента связывает это с сезонностью бизнеса, обращают внимание аналитики.

Отдельно в инвесткомпании отмечают подтверждение прогноза на 2026 год: менеджмент ожидает рост выручки на 30-40% при рентабельности OIBDA около 60%. В случае достижения этих ориентиров чистая прибыль "Базиса" может заметно вырасти уже во втором полугодии, указывают в "Цифра брокере".

"После IPO бумаги эмитента прибавили в цене около 20%, однако потенциал дальнейшего роста, на наш взгляд, все еще сохраняется. Таргет по акциям - 175 рублей (рекомендация - "покупать"), - пишут эксперты в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.