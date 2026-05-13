Акции Pfizer значительно недооценены - "Финам"

Акции Pfizer Inc. в настоящее время значительно недооценены рынком, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций "Финама" Зарины Саидовой.

Инвестиционная компания присвоила рейтинг "покупать" бумагам фармацевтической компании с прогнозной стоимостью $34,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 34,1% от текущего уровня.

"Эмитент за последние двенадцать месяцев принес скромную доходность в размере 12% и заметно отстает от сектора и рынка по этому показателю. При этом акции Pfizer выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения, а "пайплайн компании" остается одним из самых сильных и диверсифицированных в отрасли, - пишет Саидова в обзоре. - На текущих уровнях бумага выглядит весьма привлекательно для консервативного долгосрочного инвестора, тем более что у Pfizer высокая по меркам отрасли дивидендная доходность - почти 7% NTM".

К рискам для компании, по мнению аналитика "Финама, можно отнести инфляционное давление и риски неудач клинических испытаний.

