"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку (рекомендация - "покупать"), говорится в материале аналитиков инвестиционной компании.

Результаты эмитента за апрель 2026 года по РСБУ остаются сильными и подтверждают устойчивость бизнес-модели банка в условиях все еще высоких ставок, констатируют эксперты.

Основным драйвером вновь выступил рост чистого процентного дохода благодаря расширению кредитного портфеля и сохранению высокой процентной маржи, отмечают они.

Рентабельность капитала остается на высоком уровне, а достаточность капитала продолжает улучшаться, что поддерживает дивидендный потенциал банка.

При этом давление на сектор постепенно усиливается, обращают внимание в инвесткомпании: расходы на резервы с начала года заметно выросли, что отражает более осторожный подход банка к качеству заемщиков на фоне замедления экономики.

Несмотря на это, говорится в материале аналитиков, Сбербанк сохраняет статус ключевого бенефициара текущей банковской конъюнктуры благодаря масштабам бизнеса, дешевому фондированию и высокой операционной эффективности.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка. Бумаги по-прежнему выглядят одними из самых сильных в финансовом секторе. Наш таргет по акциям - 361 рубль ("покупать")", - указывается в материале инвесткомпании.

