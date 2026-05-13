Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Базиса

Совкомбанк сохраняет консервативную оценку ПАО "Базис" и рекомендацию "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

Эксперты нейтрально оценивают результаты эмитента за 1К26 по МСФО.

Темпы роста выручки (36%) за отчетный период пока позволяют говорить о том, что компания сможет выполнить свой прогноз по росту в 30-40% по итогам текущего года, отмечают они.

"Обращаем внимание на то, что объем дебиторской задолженности не снизился по аналогии с остальными разработчиками ПО, а FCF "Базиса" за 1К26 составил 971 млн руб. по сравнению с 640 млн руб. в 1К25, что вызывает вопросы к качеству роста выручки", - указывают аналитики Совкомбанка.

"Мы сохраняем наш консервативный взгляд на компанию, прогнозы и рекомендацию "держать", так как первый квартал не является показательным, а прогнозируемость финансовых показателей российских IT-компаний является низкой (в связи с частыми отклонениями факта от прогнозов публичными аналогами в 2024-2025 гг.)", - пишут Трошин и Легостаев.

