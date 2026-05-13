.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Прогнозная цена акций Циана сохраняется на уровне 760 руб. - ПСБ
.
13 мая 2026 года 12:29
Прогнозная цена акций Циана сохраняется на уровне 760 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года сохраняется на уровне 760 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 1К26 в размере 53 руб./акцию. "Выплата соответствует дивидендной политике компании и нашим ожиданиям. При этом выделяется довольно хорошая дивдоходность (при текущих котировках она составляет более 8%). Также ближе к концу года мы ждем еще одной выплаты от "Циана" - дивиденды на уровне 40-60 руб./акция (доходность - 6-9%), - пишет эксперт. - Тем самым компания продолжает подтверждать статус интересной дивидендной истории. В целом сохраняем позитивный взгляд на "Циан". Наш таргет на горизонте года - 760 руб./акция". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦИАН-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
13 мая 2026 года 17:41
Активность продавцов в акциях Alibaba Group Holding, вероятнее всего, сохранится в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". После закрытия рынка в среду о результатах за четвертый квартал 2026 финансового года отчиталась компания Alibaba. Основной источник выручки -... читать дальше
.13 мая 2026 года 17:12
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Palantir со $170 до $230 за штуку, что предполагает потенциал роста 67% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Эмитент опубликовал результаты I квартала 2026 года, значительно превысив "гайденс" и... читать дальше
.13 мая 2026 года 16:40
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций McDonald''s Corp. с $363 до $348 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня), повысив при этом оценку до "позитивной", сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Мы улучшаем взгляд на... читать дальше
.13 мая 2026 года 16:12
Freedom Finance Global сохраняет осторожные прогнозы в отношении ПАО "ФосАгро", прогнозная стоимость акций сохраняется на уровне 8000 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Учитывая сложившиеся условия инвесткомпания сохраняет осторожные... читать дальше
.13 мая 2026 года 15:42
Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет положительную оценку акций Сбербанка, сообщается в материале экспертов. Эмитент опубликовал положительные, по мнению аналитиков, результаты за апрель и 4М26 по РСБУ. "Поддержку результатам, на наш взгляд, оказали высокая ЧПМ и сдержанный рост операционных... читать дальше
.13 мая 2026 года 15:30
Москва. 13 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду. Рубль дорожает на фоне высоких цен на нефть и данных ЦБ РФ об увеличении предложения валюты со стороны российских экспортеров. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,7815 руб., что на 6,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.13 мая 2026 года 15:05
ции Сбербанка сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По мнению экспертов, эмитент представил сильный финансовый отчет за январь-апрель 2026 года по РСБУ. На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026... читать дальше
.13 мая 2026 года 14:33
Котировки акций ПАО "Базис" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная стоимость находится на уровне 175 рублей за штуку, (рекомендация - "покупать"), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Результаты IT-компании за I квартал 2026 года по МСФО пока... читать дальше
.13 мая 2026 года 14:00
Акции Pfizer Inc. в настоящее время значительно недооценены рынком, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций "Финама" Зарины Саидовой. Инвестиционная компания присвоила рейтинг "покупать" бумагам фармацевтической компании с прогнозной стоимостью $34,6 за штуку на горизонте... читать дальше
.13 мая 2026 года 13:29
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку (рекомендация - "покупать"), говорится в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за апрель 2026 года по РСБУ остаются сильными и подтверждают устойчивость... читать дальше
.13 мая 2026 года 13:02
Совкомбанк сохраняет консервативную оценку ПАО "Базис" и рекомендацию "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эксперты нейтрально оценивают результаты эмитента за 1К26 по МСФО. Темпы роста выручки (36%) за отчетный период пока позволяют... читать дальше
.13 мая 2026 года 12:01
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать" по финрезультатам за апрель по РСБУ, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Сбербанк опубликовал пресс-релиз по результатам за апрель по РСБУ. Чистая прибыль составила 166,8 млрд руб. при... читать дальше
.13 мая 2026 года 11:41
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Philip Morris International с "позитивной" до "нейтральной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $178 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова. "Мы меняем взгляд на акции табачной компании Philip Morris с... читать дальше
.13 мая 2026 года 11:20
"Финам" нейтрально оценивает перспективы электроэнергетического сектора РФ на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале экспертов инвесткомпании. "Отраслевой индекс электроэнергетики с начала 2026 года вырос на 4,2%, существенно опередив индекс Мосбиржи (-5,5%) и большинство... читать дальше
.13 мая 2026 года 10:59
Рубль пока может задержаться у отметки 10,8 руб./юань в ожидании новых драйверов, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник не показывал ярко выраженную динамику, - отмечают аналитики. - При этом на стороне российской валюты в моменте могут играть последние геополитические... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.