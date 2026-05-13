Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать" по финрезультатам за апрель по РСБУ, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Сбербанк опубликовал пресс-релиз по результатам за апрель по РСБУ. Чистая прибыль составила 166,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 22,9%, а за 4М26 - 657,8 млрд руб. при ROE в 23,4%.

"По итогам апреля темп роста прибыли по РСБУ сохранился на уровне 21%, зафиксированном в 1К26, что мы считаем очень сильным результатом в условиях слабого экономического роста и с учетом высокой эффективной налоговой ставки 30,4% в апреле, - отмечает эксперт. - Чистый процентный доход в апреле достиг 292,6 млрд руб., за 4М26 - 1154 млрд руб. (+22,5% г/г). По нашим оценкам, чистая процентная маржа была такой же, как и в 1К26".

Стоимость риска без учета влияния курса рубля в апреле составила 0,7%, а за 4М26 - 1,4%, что,, на взгляд Найденовой, согласуется с ориентиром менеджмента на 2026 год ("ниже 1,4%").

"Акции торгуются с мультипликатором 4,0 P/E и 0,8 P/BV 2026П. Подтверждаем рейтинг "покупать", - делает вывод аналитик.

