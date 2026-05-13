"БКС МИ" понизил оценку акций Philip Morris до "нейтральной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Philip Morris International с "позитивной" до "нейтральной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $178 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова.

"Мы меняем взгляд на акции табачной компании Philip Morris с "позитивного" на "нейтральный" после восстановления оценки, - пишет эксперт. - В условиях глобальной неопределенности табачный рынок устойчив, а акции его игроков служат защитным активом в период волатильности. При этом рынок трансформируется в сторону бездымной продукции, а потребление классического табака снижается".

Рисками, по оценке эксперта, выступают как высокая оценка акций к историческим средним и к ближайшим конкурентам, так и менее привлекательная текущая дивидендная доходность акций с учетом выросшей оценки бизнеса.

Philip Morris International - одна из крупнейших международных табачных компаний.

