СЕГОДНЯ:
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" нейтрально оценивает перспективы электроэнергетического сектора РФ
13 мая 2026 года 11:20
"Финам" нейтрально оценивает перспективы электроэнергетического сектора РФ
"Финам" нейтрально оценивает перспективы электроэнергетического сектора РФ на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале экспертов инвесткомпании. "Отраслевой индекс электроэнергетики с начала 2026 года вырос на 4,2%, существенно опередив индекс Мосбиржи (-5,5%) и большинство отраслевых индексов, - указывают они. - Для сравнения, индекс телекоммуникаций снизился на 1,6%, индекс химии и нефтехимии вырос на 2,0%, индекс металлов и добычи просел на 12,5%, а нефтегазовый сектор упал на 6,1%. На фоне ориентации бизнеса на внутренний рынок и относительно стабильного спроса сектор демонстрирует более устойчивую динамику и опережает индекс Мосбиржи по доходности с начала года". На взгляд стратегов, дальнейшему росту акций энергетических компаний продолжает препятствовать все еще высокая ключевая ставка Банка России. Дополнительным фактором давления выступают масштабные инвестиционные программы, реализуемые российскими энергетиками. Рост капитальных затрат в условиях высоких процентных ставок как правило сопровождается увеличением долговой нагрузки и усиливает давление на свободный денежный поток и дивиденды. "В текущих условиях "ФСК-Россети" уже несколько лет не выплачивают дивиденды, а "РусГидро" находится под действием моратория на их выплату до 2030 года, - отмечают аналитики. - При этом после обсуждавшейся осенью 2025 года инициативы Минэнерго по перераспределению дивидендного потока в пользу инвестпрограмм, в январе 2026 года ведомство представило законопроект, фактически закрепляющий приоритет инвестиций над дивидендными выплатами для компаний с госучастием. Эти обстоятельства, на наш взгляд, продолжат сдерживать рост котировок энергетических компаний в течение текущего квартала". Эксперты "Финама" придерживаются нейтрального взгляда на перспективы российского электроэнергетического сектора на горизонте следующих 12 месяцев. По их мнению, поддержку сектору может оказать снижение ключевой ставки, способное постепенно уменьшить стоимость обслуживания долга компаний сектора. В то же время доходности по депозитам и облигациям, вероятно, останутся привлекательными, допускают в инвесткомпании, что будет ограничивать интерес инвесторов к акциям компаний сектора. Дополнительным сдерживающим фактором остается сохраняющаяся на фоне масштабных инвестиционных программ неопределенность в части дивидендных выплат. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
