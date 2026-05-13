Рубль пока может задержаться у отметки 10,8 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Рубль пока может задержаться у отметки 10,8 руб./юань в ожидании новых драйверов, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник не показывал ярко выраженную динамику, - отмечают аналитики. - При этом на стороне российской валюты в моменте могут играть последние геополитические заявления президентов РФ и США. В настоящий момент курс CNY/RUB находится у 10,80 руб./юань. В целом курс пока может задержаться вблизи 10,80 руб./юань в ожидании новых драйверов".

Нефтяные цены во вторник умеренно выросли. Последние геополитические новости дополнительно усилили у рынка сомнения в перспективах скорой деэскалации на Ближнем Востоке. В среды фьючерсы Brent торгуются у $106,5/барр.

"Если публикуемые в среду вводные из месячных отчетов ОПЕК и МЭА не преподнесут рынку сюрпризов, котировки пока так и останутся выше $105/барр.", - прогнозируют в банке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.