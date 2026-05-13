Freedom Finance Global понизил рейтинг акций компании Blue Bird до "держать"

Freedom Finance Global понизил рейтинг акций компании Blue Bird Corp. с "покупать" до "держать" и повысил целевую цену с $72 до $73 за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Потенциал роста составляет 14% с текущих уровней.

Blue Bird опубликовала сильные результаты за 2К26, несмотря на небольшое снижение выручки из-за меньшего числа производственных дней, отмечают эксперты. Выручка сократилась на 1,7% г/г, до $352,6 млн, операционная прибыль выросла до $39,1 млн, а операционная маржа - примерно до 11% против около 9% годом ранее. Общая ликвидность компании составила $418 млн.

Руководство повысило прогноз на 2026 ФГ и теперь ожидает выручку на уровне около $1,75 млрд и скорректированный EBITDA примерно $245 млн, включая вклад Micro Bird.

"Поскольку компания пока не раскрыла более подробные финансовые параметры после закрытия сделки, наша модель по-прежнему базируется на исторической бизнес-модели Blue Bird. Мы понижаем рейтинг акций компании с "покупать" до "держать" и повышаем целевую цену с $72 до $73 за бумагу", - пишут эксперты.

Blue Bird Corporation - американский производитель школьных автобусов и специализированного транспорта.

