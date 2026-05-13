Рубль утром немного подрастает в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 13 мая. Китайский юань немного понизился на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль слегка укрепляется на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8315 руб. (-1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,07 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте, вернув объем продаж на уровень мая 2025 года, следует из приложения к "Обзору рисков финансовых рынков" ЦБ РФ.

Нефинансовые компании (нетто-продавцы) в целом в апреле увеличили продажу валюты вдвое - до $29,8 млрд. Компании, являющиеся нетто-покупателями валюты, в апреле нарастили ее покупку до 1,2 трлн рублей с 0,9 трлн рублей.

Что касается категорий участников, то крупнейшими нетто-продавцами валюты были клиенты российских кредитных организаций (реализовали ее на 702 млрд рублей), покупателями - банки (приобрели ее на 532 млрд рублей).

"В апреле фактическая цена на нефть марки Urals сложилась на уровне $94,9 за баррель, что на 23% выше цены марта. Это будет способствовать дополнительному притоку валюты на рынок в мае", - подчеркивает Банк России.

Рубль имеет хорошие шансы на продолжение роста, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Укрепление рубля во вторник притормозилось после того, как в понедельник пары юань-рубль и доллар-рубль подали серьезную заявку на выход из боковика вниз. Однако возобновление снижения пар - дело лишь времени. Основным драйвером роста российской валюты остается повышенный приток валютной выручки в страну при гораздо менее быстром росте спроса на нее", - прогнозирует эксперт.

Зацепин обращает внимание на опубликованный ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков", в котором отмечено, что продажи валюты в апреле выросли почти вдвое относительно как марта, так и среднего значения за последние шесть месяцев. Более того, регулятор отмечает: "В апреле фактическая цена на нефть марки Urals сложилась на уровне 94,9 долл. США за баррель, что на 23% выше цены марта. Это будет способствовать дополнительному притоку валюты на рынок в мае".

Эксперт также добавляет, что основные объемы продаж придутся на вторую и третью декады месяца из-за низкой ликвидности рынка в период между майскими праздниками. Некоторые экспортеры будут продавать доллары и юани для выплаты дивидендов. "Поэтому вполне вероятно, что в мае мы увидим доллар по 70 рублей, а юань - по 10 рублей, - отмечает Зацепин. - Крепкий рубль будет давить на рынок акций, который во вторник продолжил восстанавливаться, очищаясь от избыточных политических рисков".

Цены на нефть снижаются утром в среду после роста по итогам трех сессий подряд, трейдеры продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке, ожидая новых решений со стороны участников американо-иранского конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск торгуются по $106,8 за баррель, на 0,88% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,93%, до $101,23 за баррель.

Во вторник Brent и WTI выросли на 3,4% и 4,2% соответственно.

Росту цен на нефть ранее на этой неделе способствовало угасание надежд на скорое урегулирование ближневосточного кризиса. Очередная попытка согласования условий мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном закончилась безрезультатно, в то время как продолжающаяся блокировка Ормузского пролива из-за конфликта привела к резкому уменьшению поставок нефти на мировой рынок.

Между тем запасы нефти в США на прошлой неделе вновь сократились. Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 мая, уменьшились на 2,19 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,65 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.