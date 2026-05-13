Мнения аналитиков
Рубль утром немного подрастает в паре с юанем на фоне дорогой нефти
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за апрель
В апреле 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Т-Банк, в пятерку лидеров также вошли ПСБ и...
 
Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте, ждет его закрепления в апреле-мае
Динамика экономики РФ, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала 2026 года, в марте показала признаки восстановления, и Минэкономразвития рассчитывает, что тренд будет закреплен результатами апреля-мая. "Конечно, мы понимаем и текущую...
 
Прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, по инфляции - повышен до 5,2%
Официальный прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста экономики, поэтому...
 
13 мая 2026 года 10:32

Рубль утром немного подрастает в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 13 мая. Китайский юань немного понизился на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль слегка укрепляется на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8315 руб. (-1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,07 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте, вернув объем продаж на уровень мая 2025 года, следует из приложения к "Обзору рисков финансовых рынков" ЦБ РФ.

Нефинансовые компании (нетто-продавцы) в целом в апреле увеличили продажу валюты вдвое - до $29,8 млрд. Компании, являющиеся нетто-покупателями валюты, в апреле нарастили ее покупку до 1,2 трлн рублей с 0,9 трлн рублей.

Что касается категорий участников, то крупнейшими нетто-продавцами валюты были клиенты российских кредитных организаций (реализовали ее на 702 млрд рублей), покупателями - банки (приобрели ее на 532 млрд рублей).

"В апреле фактическая цена на нефть марки Urals сложилась на уровне $94,9 за баррель, что на 23% выше цены марта. Это будет способствовать дополнительному притоку валюты на рынок в мае", - подчеркивает Банк России.

Рубль имеет хорошие шансы на продолжение роста, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Укрепление рубля во вторник притормозилось после того, как в понедельник пары юань-рубль и доллар-рубль подали серьезную заявку на выход из боковика вниз. Однако возобновление снижения пар - дело лишь времени. Основным драйвером роста российской валюты остается повышенный приток валютной выручки в страну при гораздо менее быстром росте спроса на нее", - прогнозирует эксперт.

Зацепин обращает внимание на опубликованный ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков", в котором отмечено, что продажи валюты в апреле выросли почти вдвое относительно как марта, так и среднего значения за последние шесть месяцев. Более того, регулятор отмечает: "В апреле фактическая цена на нефть марки Urals сложилась на уровне 94,9 долл. США за баррель, что на 23% выше цены марта. Это будет способствовать дополнительному притоку валюты на рынок в мае".

Эксперт также добавляет, что основные объемы продаж придутся на вторую и третью декады месяца из-за низкой ликвидности рынка в период между майскими праздниками. Некоторые экспортеры будут продавать доллары и юани для выплаты дивидендов. "Поэтому вполне вероятно, что в мае мы увидим доллар по 70 рублей, а юань - по 10 рублей, - отмечает Зацепин. - Крепкий рубль будет давить на рынок акций, который во вторник продолжил восстанавливаться, очищаясь от избыточных политических рисков".

Цены на нефть снижаются утром в среду после роста по итогам трех сессий подряд, трейдеры продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке, ожидая новых решений со стороны участников американо-иранского конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск торгуются по $106,8 за баррель, на 0,88% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,93%, до $101,23 за баррель.

Во вторник Brent и WTI выросли на 3,4% и 4,2% соответственно.

Росту цен на нефть ранее на этой неделе способствовало угасание надежд на скорое урегулирование ближневосточного кризиса. Очередная попытка согласования условий мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном закончилась безрезультатно, в то время как продолжающаяся блокировка Ормузского пролива из-за конфликта привела к резкому уменьшению поставок нефти на мировой рынок.

Между тем запасы нефти в США на прошлой неделе вновь сократились. Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 мая, уменьшились на 2,19 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,65 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 мая 2026 года 17:41
Активность продавцов в акциях Alibaba, вероятно, пока сохранится - инвестбанк "Синара"
Активность продавцов в акциях Alibaba Group Holding, вероятнее всего, сохранится в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". После закрытия рынка в среду о результатах за четвертый квартал 2026 финансового года отчиталась компания Alibaba. Основной источник выручки -...    читать дальше
13 мая 2026 года 17:12
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Palantir до $230
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Palantir со $170 до $230 за штуку, что предполагает потенциал роста 67% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Эмитент опубликовал результаты I квартала 2026 года, значительно превысив "гайденс" и...    читать дальше
13 мая 2026 года 16:40
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций McDonald''s до $348
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций McDonald''s Corp. с $363 до $348 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня), повысив при этом оценку до "позитивной", сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Мы улучшаем взгляд на...    читать дальше
13 мая 2026 года 16:12
Freedom Finance Global сохраняет осторожные прогнозы в отношении ФосАгро
Freedom Finance Global сохраняет осторожные прогнозы в отношении ПАО "ФосАгро", прогнозная стоимость акций сохраняется на уровне 8000 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Учитывая сложившиеся условия инвесткомпания сохраняет осторожные...    читать дальше
13 мая 2026 года 15:42
"Эйлер" сохраняет положительную оценку акций Сбербанка
Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет положительную оценку акций Сбербанка, сообщается в материале экспертов. Эмитент опубликовал положительные, по мнению аналитиков, результаты за апрель и 4М26 по РСБУ. "Поддержку результатам, на наш взгляд, оказали высокая ЧПМ и сдержанный рост операционных...    читать дальше
13 мая 2026 года 15:30
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 13 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду. Рубль дорожает на фоне высоких цен на нефть и данных ЦБ РФ об увеличении предложения валюты со стороны российских экспортеров. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,7815 руб., что на 6,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
13 мая 2026 года 15:05
Акции Сбербанка сохраняют долгосрочную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
ции Сбербанка сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По мнению экспертов, эмитент представил сильный финансовый отчет за январь-апрель 2026 года по РСБУ. На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026...    читать дальше
13 мая 2026 года 14:33
Котировки акций Базиса сохраняют потенциал роста - "Цифра брокер"
Котировки акций ПАО "Базис" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная стоимость находится на уровне 175 рублей за штуку, (рекомендация - "покупать"), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Результаты IT-компании за I квартал 2026 года по МСФО пока...    читать дальше
13 мая 2026 года 14:00
Акции Pfizer значительно недооценены - "Финам"
Акции Pfizer Inc. в настоящее время значительно недооценены рынком, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций "Финама" Зарины Саидовой. Инвестиционная компания присвоила рейтинг "покупать" бумагам фармацевтической компании с прогнозной стоимостью $34,6 за штуку на горизонте...    читать дальше
13 мая 2026 года 13:29
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку (рекомендация - "покупать"), говорится в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за апрель 2026 года по РСБУ остаются сильными и подтверждают устойчивость...    читать дальше
13 мая 2026 года 13:02
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Базиса
Совкомбанк сохраняет консервативную оценку ПАО "Базис" и рекомендацию "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эксперты нейтрально оценивают результаты эмитента за 1К26 по МСФО. Темпы роста выручки (36%) за отчетный период пока позволяют...    читать дальше
13 мая 2026 года 12:29
Прогнозная цена акций Циана сохраняется на уровне 760 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года сохраняется на уровне 760 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 1К26 в размере 53 руб./акцию. "Выплата соответствует дивидендной...    читать дальше
13 мая 2026 года 12:01
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать" по финрезультатам за апрель по РСБУ, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Сбербанк опубликовал пресс-релиз по результатам за апрель по РСБУ. Чистая прибыль составила 166,8 млрд руб. при...    читать дальше
13 мая 2026 года 11:41
"БКС МИ" понизил оценку акций Philip Morris до "нейтральной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Philip Morris International с "позитивной" до "нейтральной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $178 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова. "Мы меняем взгляд на акции табачной компании Philip Morris с...    читать дальше
13 мая 2026 года 11:20
"Финам" нейтрально оценивает перспективы электроэнергетического сектора РФ
"Финам" нейтрально оценивает перспективы электроэнергетического сектора РФ на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале экспертов инвесткомпании. "Отраслевой индекс электроэнергетики с начала 2026 года вырос на 4,2%, существенно опередив индекс Мосбиржи (-5,5%) и большинство...    читать дальше
