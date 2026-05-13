Индекс Мосбиржи, скорее всего, протестирует зону сопротивления 2700-2720 пунктов в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, протестирует зону сопротивления 2700-2720 пунктов в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Во вторник российский фондовый рынок смог продолжить волну восстановления, поддерживаемый ситуацией на рынке энергоносителей и улучшением ожиданий по геополитике, - напоминает эксперт. - В результате, индекс Мосбиржи к концу дня прибавил 1,3%, закончив торги чуть выше 2690 пунктов. Учитывая сохранение поддерживающих факторов в виде конъюнктуры рынка энергоносителей и улучшения ожиданий по геополитике, сегодня индекс Мосбиржи может попытаться продолжить волну восстановления и протестировать диапазон сопротивления 2700-2720 пунктов".

На взгляд Зварича, до преодоления данного коридора текущий рост видится лишь коррекцией к предыдущей волне снижения, что подтверждается низкими объемами торгов. В такой ситуации, по мнению эксперта, инвесторам лучше фокусироваться на отдельных фундаментально сильных историях и/или дивидендных идеях - Сбербанк, ВТБ, "Транснефть", а также "Циан".

