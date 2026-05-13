Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за апрель
В апреле 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Т-Банк, в пятерку лидеров также вошли ПСБ и...
 
Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте, ждет его закрепления в апреле-мае
Динамика экономики РФ, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала 2026 года, в марте показала признаки восстановления, и Минэкономразвития рассчитывает, что тренд будет закреплен результатами апреля-мая. "Конечно, мы понимаем и текущую...
 
Прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, по инфляции - повышен до 5,2%
Официальный прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста экономики, поэтому...
 
13 мая 2026 года 10:10

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 13 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент РФ Владимир Путин накануне провел встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым перед предстоящим совещанием с правительством по экономическим вопросам. По словам Решетникова, правительство РФ при работе над проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы сосредоточено, в частности, на том, чтобы сбалансировать его с меньшими уровнями дефицита, так как тогда будет больше пространства для снижения ставки ЦБ РФ, что, в свою очередь, даст больше возможностей для роста экономики.

"Бюджетный цикл уже начинается на следующую трехлетку, но при этом надо понимать, что параметры бюджета тоже влияют на динамику развития экономики, поэтому чем меньше будет бюджетный дефицит - а сейчас правительство над этим очень плотно работает - тем, соответственно, больше будет пространства для снижения процентных ставок, ниже будет ключевая ставка в экономике, соответственно, будет больше возможностей для экономического роста", - сказал он на встрече с президентом РФ. По словам Решетникова, Минэкономразвития сформировало сценарные условия развития экономики, которые определят ближайшую трехлетку. "Они правительством рассмотрены и поддержаны. В 2026 году ожидаем рост ВВП на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году", - сообщил министр.

Решетников также отметил, что тенденция на снижение инфляции также дает возможность для смягчения ДКП. "У нас сейчас инфляция 5,6%. Такая устойчивая тенденция. Это (данные по инфляции в 5,6% - ИФ) на 4 мая, прямо самые актуальные данные, которые сейчас есть. Понятно, на этой неделе выйдут свежие, но пока такие. Соответственно, это все дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики. (...) но у нас в фокусе всегда стимулирование структурных изменений в экономике, чтобы вне зависимости от того, в какой части цикла мы находимся экономического, потенциал роста нашей экономики был максимальный", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп заявил вечером во вторник, что урегулирование конфликта на Украине становится ближе. "То, что касается завершения боевых действий на Украине, я думаю, что оно приближается", - сказал американский лидер журналистам перед вылетом в Китай. Отвечая на вопрос, может ли он посетить РФ в этом году, Трамп отметил, что "готов сделать все, что потребуется", чтобы добиться завершения украинского конфликта. Также президент США не стал отвергать возможность еще одного продления разрешения на покупки нефти из РФ, чтобы сдерживать рост цен на этот энергоресурс. "Мы будем делать все, что будет нужно", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, возможно ли такое продление ради снижения цен.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,8% в годовом выражении, сообщило во вторник министерство труда. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,3% в марте. Эксперты ожидали чуть менее существенного подъема цен - на 3,7%. Апрельская инфляция стала рекордной с мая 2023 года. Эти данные снижают надежды на возобновление цикла смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), которой предстоит смена руководителя.

Сенат Конгресса США накануне утвердил кандидатуру Кевина Уорша в совет управляющих американского центробанка. Выдвиженец президента страны Дональда Трампа войдет в состав совета на 14 лет, при этом его еще не утвердили на четыре года в качестве председателя регулятора. Голосование Сената по этому вопросу ожидается в среду.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в среду. Трейдеры продолжают следить за новостями, касающимися ситуации на Ближнем Востоке, а также ждут сообщений о ходе визита президента США Дональда Трампа в Китай. Американский лидер дал понять, что торговые вопросы станут центральной темой его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Он сообщил также, что намерен подробно обсудить с главой КНР иранский кризис, но подчеркнул, что Вашингтону не понадобится помощь Пекина в урегулировании конфликта.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite по данным на 8:45 мск в среду увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 начал торги в минусе, но затем отыграл снижение и прибавляет 0,9% в ходе торгов. Южнокорейский индекс Kospi растет на 2,3% вслед за подъемом котировок акций Hyundai Motor, SK Hynix и Kia Corp. И лишь австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,6% вслед за снижением котировок акций финансовых компаний.

В свою очередь мировые цены на нефть снижаются утром в среду после роста по итогам трех сессий подряд, трейдеры продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке, ожидая новых решений со стороны участников американо-иранского конфликта. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $106,32 за баррель, на 1,35% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 3,42%, до $107,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,42%, до $100,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 4,19%, до $102,18 за баррель.

Росту цен на нефть ранее на этой неделе способствовало угасание надежд на скорое урегулирование ближневосточного кризиса. Очередная попытка согласования условий мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном закончилась безрезультатно. Президент США Трамп заявил журналистам в понедельник, что его не устроили переданные Ираном предложения по завершению конфликта. Он также подчеркнул, что режим прекращения огня в регионе находится в крайне шатком состоянии.

Блокировка Ормузского пролива из-за конфликта привела к резкому уменьшению поставок нефти на мировой рынок. "С учетом продолжительности и масштабов сокращения поставок, которое уже превысило 1 млрд баррелей, цены на нефть, вероятно, будут оставаться выше $80 за баррель до конца года", - говорится в аналитической записке Eurasia Group.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник существенно выросла относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 39,502 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,013 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 мая снизился на 0,2% и составил 120,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,16%, опустившись до 1284,47 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-30" (-3,98%), "МТС-001Р-14" (-0,6%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (-0,38%) и "Почта России-001Р-10" (-0,34%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,32%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,22%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк лизинг" установило ставки 1-4 квартальных купонов годовых облигаций серии БО-П21 на уровне 13% годовых. Сбор заявок прошел 12 мая. Объем займа пока не раскрывается.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-11 на уровне 1,8 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер со сроком обращения 3,1 года (1140 дней) прошел 12 мая. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 350 базисных пунктов. Структура выпуска предполагает амортизацию: 5% от номинала будет погашено в дату выплаты 33-го купона, по 10% от номинала - в даты выплат 34-го и 35-го купона, по 25% от номинала - в даты выплат 36-го, 37-го и 38-го купона. Индикативная дюрация составит около 2,3 года. Техразмещение пройдет 15 мая. Выпуск будет доступен для приобретения квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Кеарли групп" 15 мая начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 120 млн рублей. Размещение продлится до 31 августа. В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций эмитента на 129,45 млн рублей. Купоны по нему выплачиваются ежемесячно, а с сентября начнется амортизационное погашение (предстоит погасить 25% от номинала).

АО "Южноуральский лизинговый центр" 20 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного фиксированного купона - 23,5% годовых, ему соответствует доходность к call-опциону через два года в размере 26,22% годовых. По займу предусмотрена равномерная амортизация, начиная с 25-го купонного периода. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Рольф" 21 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001P-10 объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 19,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 21,34% годовых. Техразмещение запланировано на 26 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Омега" установило ставку 23-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 18,5% годовых. Компания завершила размещение дебютных бондов со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 600 млн рублей в январе 2025 года, реализовав 78,37% эмиссии на 470,2 млн рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс спред 4% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го и 42-го купонов.

ООО "Соби-лизинг" сообщило о возможности технического дефолта по выплате 30-го купона и части номинальной стоимости 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. "В связи с нестабильным поступлением денежных средств от клиентов высока вероятность, что "Соби-лизинг" не сможет своевременно исполнить обязательства по выплате 30-го купонного дохода и части номинальной стоимости в размере 4 млн 974 тыс. рублей по облигационному выпуску серии 001P-03", - говорится в сообщении компании. При этом компания подтверждает свою готовность и намерение исполнить обязательства по выпускам 001Р-06 и 001Р-02. "В настоящее время "Соби-лизинг" ожидает поступление денежных средств в необходимом объеме, которые будут направлены на погашение обязательств по выпускам 001Р-04 и 001Р-03. После исполнения по ним обязательств компания незамедлительно исполнит обязательства по выпускам 001Р-06 и 001Р-02", - отмечается в сообщении. "Соби-лизинг" 8 мая уже допустил технический дефолт по выплате 29-го купона и погашению очередной амортизационной части облигаций серии 001P-04 на общую сумму 5 млн 85 тыс. рублей.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


