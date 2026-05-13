Консолидация рынка ОФЗ в среду продолжится - ПСБ

Консолидация рынка ОФЗ в среду продолжится - сильных триггеров для выхода из бокового движения по-прежнему нет, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI остается в середине сформировавшегося диапазона 119-120 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - Основным фактором неопределенности для ДКП ЦБ остается исполнение бюджета в текущем году. Кроме того, начинается работа над проектом бюджета на 2027-2029 гг - глава Минэкономразвития Максим Решетников, что ключевая задача сбалансировать его с меньшими уровнями дефицита для большего пространства для снижения ставки".

Минфин предложит в среду к размещению ОФЗ срочностью 6 и 12 лет. Последние размещения спрос на аукционах несколько снизился, однако опережение плана на 2 квартал все еще сохраняется, указывает Грицкевич.

Текущий уровень доходностей среднесрочных и длинных госбумаг, находящийся чуть выше ставки RUONIA, по мнению аналитика, выглядит комфортным для банков, которые в апреле выкупили на аукционах 54% объемов, а также физлиц, являющихся активными покупателями ОФЗ на вторичном рынке.

"Вместе с тем, действовать на опережение и вновь формировать инверсию на кривой инвесторы не готовы ввиду сохранения осторожности регулятора в части смягчения монетарной политики. Ждем поступательного снижения "ключа" до конца года при сопоставимом снижении кривой госбумаг", - отмечает аналитик банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.