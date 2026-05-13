Фондовые индексы США завершили торги вторника снижением, нефть у $106,3 за баррель

Фондовые индексы США в основном снизились по итогам торгов во вторник.Азиатские фондовые индексы преимущественно повышаются. Нефть дешевеет, Brent торгуется около $106,3 за баррель.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,8% в годовом выражении, сообщило во вторник министерство труда. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,3% в марте. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали чуть менее существенного подъема цен - на 3,7%. Апрельская инфляция стала рекордной с мая 2023 года.

Эти данные снижают надежды на возобновление цикла смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), которой предстоит смена руководителя.

Сенат Конгресса США накануне утвердил кандидатуру Кевина Уорша в совет управляющих американского центробанка. Выдвиженец президента страны Дональда Трампа войдет в состав совета на 14 лет, при этом его еще не утвердили на четыре года в качестве председателя регулятора. Голосование Сената по этому вопросу ожидается в среду.

Акции Under Armour рухнули на 17% по итогам торгов во вторник. Этот производитель спортивной одежды сократил чистый убыток на 36% в минувшем финквартале, но скорректированный показатель был ниже прогнозов рынка, а годовой прогноз оказался более чем вдвое хуже ожиданий.

Капитализация Hims & Hers, работающей в сфере телемедицины, упала на 14,1%. Компания неожиданно получила убыток в январе-марте, а ее выручка не оправдала прогнозы аналитиков.

Бумаги eBay прибавили в цене 2,1% после того, как крупнейший в мире онлайн-аукцион отклонил предложение о покупке за $56 млрд со стороны ритейлера GameStop, рыночная стоимость которого сократилась на 3,5%.

Котировки акций Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) снизились на 1,2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,3% после сообщений Bloomberg со ссылкой на источники о выпуске их первых облигаций в швейцарских франках и японских иенах соответственно. The Wall Street Journal также со ссылкой на источники сообщила, что принадлежащий Alphabet поисковый гигант Google обсуждает запуск орбитальных дата-центров со SpaceX.

Другие крупные технологические компании в основном подешевели. Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) уменьшилась на 1,2%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) и Micron - на 3,6%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 2,3%, CoreWeave - на 6,1%, Super Micro - на 2,2%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 2,1%. Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Apple Inc. (SPB: AAPL) нарастили ее на 0,7%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,6%.

Бумаги фармкомпании Bristol Myers подорожали на 1,4% после новостей о партнерстве с китайской Hengrui с потенциальными выплатами в $15 млрд в пользу последней.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11% - до 49760,56 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,16% - до 7400,96 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,71% и закрылся на отметке 26088,20 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в среду.

Трейдеры продолжают следить за новостями, касающимися ситуации на Ближнем Востоке, а также ждут сообщений о ходе визита президента США Дональда Трампа в Китай.

Американский лидер дал понять, что торговые вопросы станут центральной темой его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Он сообщил также, что намерен подробно обсудить с главой КНР иранский кризис, но подчеркнул, что Вашингтону не понадобится помощь Пекина в урегулировании конфликта.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite по данным на 8:45 мск в среду прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,3%.

В число лидеров роста в Шанхае входят акции GCH Technology (+19%), Zhuzhou CRRC Times Electric (+17,8%), Nanjing Develop Advanced Manufacturing (+15%). При этом заметно дешевеют бумаги Zhejiang Yingfeng Technology (-9,6%), Metro Land Corp. (-8,6%), Hygon Information Technology (-1,4%).

В Гонконге уверенно дорожают акции JD Logistics (+7,9%), JD Health International (+7,4%), JD.com Inc. (SPB: JD) (+7,2%), Meituan (SPB: 3690) (+5,4%). В число лидеров снижения входят Geely Automobile (-5,1%), China Life (-3,3%), Xinyi Glass (-2,8%).

Японский индекс Nikkei 225 начал торги в минусе, но затем отыграл снижение и прибавляет 0,9% в ходе торгов.

Лидерами роста в Токио являются акции Olympus Corp. (+18,1%), Furukawa Electric (+14,9%), Mitsubishi Chemical (+9,8%). Также уверенно дорожают бумаги Kioxia Holdings (+7,6%), Sony Group (+5,4%), Toyota Motor (+2,9%).

В число лидеров снижения входят акции Nidec Corp. (-13,7%), Shiseido Co. (-5,7%), Tokyo Electric Power (-5,1%).

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 2,3% вслед за подъемом котировок акций Hyundai Motor (+9,6%), SK Hynix (+7,1%), Kia Corp. (+6,1%), Samsung Electronics (+1,6%).

Безработица в Южной Корее в апреле повысилась до 2,8% с 2,7% месяцем ранее, свидетельствуют данные статуправления страны. Число рабочих мест в экономике выросло на 74 тыс. - минимально за 16 месяцев.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,6% вслед за снижением котировок акций финкомпаний, в том числе Commonwealth Bank of Australia (-10,8%), Westpac Banking Corp. (-3,8%) и HMC Capital (-3,2%).

Цены на нефть снижаются утром в среду после роста по итогам трех сессий подряд, трейдеры продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке, ожидая новых решений со стороны участников американо-иранского конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск торгуются по $106,32 за баррель, на $1,45 (1,35%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $3,56 (3,42%), до $107,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,45 (1,42%), до $100,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $4,11 (4,19%), до $102,18 за баррель.

Росту цен на нефть ранее на этой неделе способствовало угасание надежд на скорое урегулирование ближневосточного кризиса. Очередная попытка согласования условий мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном закончилась безрезультатно.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в понедельник, что его не устроили переданные Ираном предложения по завершению конфликта. Он также подчеркнул, что режим прекращения огня в регионе находится в крайне шатком состоянии.

Во вторник глава Белого дома сообщил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе государственного визита в Китай с 13 по 15 мая. При этом Трамп отметил, что Вашингтону не понадобится помощь Пекина в урегулировании и выразил уверенность в том, что в противостоянии с Ираном его страна одержит верх - "мирным путем или по-другому".

Блокировка Ормузского пролива из-за конфликта привела к резкому уменьшению поставок нефти на мировой рынок.

"С учетом продолжительности и масштабов сокращения поставок, которое уже превысило 1 млрд баррелей, цены на нефть, вероятно, будут оставаться выше $80 за баррель до конца года", - говорится в аналитической записке Eurasia Group.

Между тем, запасы нефти в США на прошлой неделе вновь сократились. Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 мая, уменьшились на 2,19 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,65 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.