.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовые индексы США завершили торги вторника снижением, нефть у $106,3 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за апрель
В апреле 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Т-Банк, в пятерку лидеров также вошли ПСБ и...
 
Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте, ждет его закрепления в апреле-мае
Динамика экономики РФ, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала 2026 года, в марте показала признаки восстановления, и Минэкономразвития рассчитывает, что тренд будет закреплен результатами апреля-мая. "Конечно, мы понимаем и текущую...
 
Прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, по инфляции - повышен до 5,2%
Официальный прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста экономики, поэтому...
 
13 мая 2026 года 09:17

Фондовые индексы США завершили торги вторника снижением, нефть у $106,3 за баррель

Фондовые индексы США в основном снизились по итогам торгов во вторник.Азиатские фондовые индексы преимущественно повышаются. Нефть дешевеет, Brent торгуется около $106,3 за баррель.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,8% в годовом выражении, сообщило во вторник министерство труда. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,3% в марте. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали чуть менее существенного подъема цен - на 3,7%. Апрельская инфляция стала рекордной с мая 2023 года.

Эти данные снижают надежды на возобновление цикла смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), которой предстоит смена руководителя.

Сенат Конгресса США накануне утвердил кандидатуру Кевина Уорша в совет управляющих американского центробанка. Выдвиженец президента страны Дональда Трампа войдет в состав совета на 14 лет, при этом его еще не утвердили на четыре года в качестве председателя регулятора. Голосование Сената по этому вопросу ожидается в среду.

Акции Under Armour рухнули на 17% по итогам торгов во вторник. Этот производитель спортивной одежды сократил чистый убыток на 36% в минувшем финквартале, но скорректированный показатель был ниже прогнозов рынка, а годовой прогноз оказался более чем вдвое хуже ожиданий.

Капитализация Hims & Hers, работающей в сфере телемедицины, упала на 14,1%. Компания неожиданно получила убыток в январе-марте, а ее выручка не оправдала прогнозы аналитиков.

Бумаги eBay прибавили в цене 2,1% после того, как крупнейший в мире онлайн-аукцион отклонил предложение о покупке за $56 млрд со стороны ритейлера GameStop, рыночная стоимость которого сократилась на 3,5%.

Котировки акций Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) снизились на 1,2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,3% после сообщений Bloomberg со ссылкой на источники о выпуске их первых облигаций в швейцарских франках и японских иенах соответственно. The Wall Street Journal также со ссылкой на источники сообщила, что принадлежащий Alphabet поисковый гигант Google обсуждает запуск орбитальных дата-центров со SpaceX.

Другие крупные технологические компании в основном подешевели. Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) уменьшилась на 1,2%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) и Micron - на 3,6%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 2,3%, CoreWeave - на 6,1%, Super Micro - на 2,2%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 2,1%. Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Apple Inc. (SPB: AAPL) нарастили ее на 0,7%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,6%.

Бумаги фармкомпании Bristol Myers подорожали на 1,4% после новостей о партнерстве с китайской Hengrui с потенциальными выплатами в $15 млрд в пользу последней.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11% - до 49760,56 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,16% - до 7400,96 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,71% и закрылся на отметке 26088,20 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в среду.

Трейдеры продолжают следить за новостями, касающимися ситуации на Ближнем Востоке, а также ждут сообщений о ходе визита президента США Дональда Трампа в Китай.

Американский лидер дал понять, что торговые вопросы станут центральной темой его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Он сообщил также, что намерен подробно обсудить с главой КНР иранский кризис, но подчеркнул, что Вашингтону не понадобится помощь Пекина в урегулировании конфликта.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite по данным на 8:45 мск в среду прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,3%.

В число лидеров роста в Шанхае входят акции GCH Technology (+19%), Zhuzhou CRRC Times Electric (+17,8%), Nanjing Develop Advanced Manufacturing (+15%). При этом заметно дешевеют бумаги Zhejiang Yingfeng Technology (-9,6%), Metro Land Corp. (-8,6%), Hygon Information Technology (-1,4%).

В Гонконге уверенно дорожают акции JD Logistics (+7,9%), JD Health International (+7,4%), JD.com Inc. (SPB: JD) (+7,2%), Meituan (SPB: 3690) (+5,4%). В число лидеров снижения входят Geely Automobile (-5,1%), China Life (-3,3%), Xinyi Glass (-2,8%).

Японский индекс Nikkei 225 начал торги в минусе, но затем отыграл снижение и прибавляет 0,9% в ходе торгов.

Лидерами роста в Токио являются акции Olympus Corp. (+18,1%), Furukawa Electric (+14,9%), Mitsubishi Chemical (+9,8%). Также уверенно дорожают бумаги Kioxia Holdings (+7,6%), Sony Group (+5,4%), Toyota Motor (+2,9%).

В число лидеров снижения входят акции Nidec Corp. (-13,7%), Shiseido Co. (-5,7%), Tokyo Electric Power (-5,1%).

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 2,3% вслед за подъемом котировок акций Hyundai Motor (+9,6%), SK Hynix (+7,1%), Kia Corp. (+6,1%), Samsung Electronics (+1,6%).

Безработица в Южной Корее в апреле повысилась до 2,8% с 2,7% месяцем ранее, свидетельствуют данные статуправления страны. Число рабочих мест в экономике выросло на 74 тыс. - минимально за 16 месяцев.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,6% вслед за снижением котировок акций финкомпаний, в том числе Commonwealth Bank of Australia (-10,8%), Westpac Banking Corp. (-3,8%) и HMC Capital (-3,2%).

Цены на нефть снижаются утром в среду после роста по итогам трех сессий подряд, трейдеры продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке, ожидая новых решений со стороны участников американо-иранского конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск торгуются по $106,32 за баррель, на $1,45 (1,35%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $3,56 (3,42%), до $107,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,45 (1,42%), до $100,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $4,11 (4,19%), до $102,18 за баррель.

Росту цен на нефть ранее на этой неделе способствовало угасание надежд на скорое урегулирование ближневосточного кризиса. Очередная попытка согласования условий мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном закончилась безрезультатно.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в понедельник, что его не устроили переданные Ираном предложения по завершению конфликта. Он также подчеркнул, что режим прекращения огня в регионе находится в крайне шатком состоянии.

Во вторник глава Белого дома сообщил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе государственного визита в Китай с 13 по 15 мая. При этом Трамп отметил, что Вашингтону не понадобится помощь Пекина в урегулировании и выразил уверенность в том, что в противостоянии с Ираном его страна одержит верх - "мирным путем или по-другому".

Блокировка Ормузского пролива из-за конфликта привела к резкому уменьшению поставок нефти на мировой рынок.

"С учетом продолжительности и масштабов сокращения поставок, которое уже превысило 1 млрд баррелей, цены на нефть, вероятно, будут оставаться выше $80 за баррель до конца года", - говорится в аналитической записке Eurasia Group.

Между тем, запасы нефти в США на прошлой неделе вновь сократились. Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 мая, уменьшились на 2,19 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,65 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 мая 2026 года 17:41
Активность продавцов в акциях Alibaba, вероятно, пока сохранится - инвестбанк "Синара"
Активность продавцов в акциях Alibaba Group Holding, вероятнее всего, сохранится в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". После закрытия рынка в среду о результатах за четвертый квартал 2026 финансового года отчиталась компания Alibaba. Основной источник выручки -...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 17:12
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Palantir до $230
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Palantir со $170 до $230 за штуку, что предполагает потенциал роста 67% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Эмитент опубликовал результаты I квартала 2026 года, значительно превысив "гайденс" и...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 16:40
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций McDonald''s до $348
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций McDonald''s Corp. с $363 до $348 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня), повысив при этом оценку до "позитивной", сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Мы улучшаем взгляд на...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 16:12
Freedom Finance Global сохраняет осторожные прогнозы в отношении ФосАгро
Freedom Finance Global сохраняет осторожные прогнозы в отношении ПАО "ФосАгро", прогнозная стоимость акций сохраняется на уровне 8000 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Учитывая сложившиеся условия инвесткомпания сохраняет осторожные...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 15:42
"Эйлер" сохраняет положительную оценку акций Сбербанка
Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет положительную оценку акций Сбербанка, сообщается в материале экспертов. Эмитент опубликовал положительные, по мнению аналитиков, результаты за апрель и 4М26 по РСБУ. "Поддержку результатам, на наш взгляд, оказали высокая ЧПМ и сдержанный рост операционных...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 15:30
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 13 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду. Рубль дорожает на фоне высоких цен на нефть и данных ЦБ РФ об увеличении предложения валюты со стороны российских экспортеров. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,7815 руб., что на 6,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
13 мая 2026 года 15:05
Акции Сбербанка сохраняют долгосрочную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
ции Сбербанка сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По мнению экспертов, эмитент представил сильный финансовый отчет за январь-апрель 2026 года по РСБУ. На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 14:33
Котировки акций Базиса сохраняют потенциал роста - "Цифра брокер"
Котировки акций ПАО "Базис" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная стоимость находится на уровне 175 рублей за штуку, (рекомендация - "покупать"), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Результаты IT-компании за I квартал 2026 года по МСФО пока...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 14:00
Акции Pfizer значительно недооценены - "Финам"
Акции Pfizer Inc. в настоящее время значительно недооценены рынком, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций "Финама" Зарины Саидовой. Инвестиционная компания присвоила рейтинг "покупать" бумагам фармацевтической компании с прогнозной стоимостью $34,6 за штуку на горизонте...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 13:29
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку (рекомендация - "покупать"), говорится в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за апрель 2026 года по РСБУ остаются сильными и подтверждают устойчивость...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 13:02
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Базиса
Совкомбанк сохраняет консервативную оценку ПАО "Базис" и рекомендацию "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эксперты нейтрально оценивают результаты эмитента за 1К26 по МСФО. Темпы роста выручки (36%) за отчетный период пока позволяют...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 12:29
Прогнозная цена акций Циана сохраняется на уровне 760 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года сохраняется на уровне 760 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 1К26 в размере 53 руб./акцию. "Выплата соответствует дивидендной...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 12:01
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать" по финрезультатам за апрель по РСБУ, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Сбербанк опубликовал пресс-релиз по результатам за апрель по РСБУ. Чистая прибыль составила 166,8 млрд руб. при...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 11:41
"БКС МИ" понизил оценку акций Philip Morris до "нейтральной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Philip Morris International с "позитивной" до "нейтральной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $178 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова. "Мы меняем взгляд на акции табачной компании Philip Morris с...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 11:20
"Финам" нейтрально оценивает перспективы электроэнергетического сектора РФ
"Финам" нейтрально оценивает перспективы электроэнергетического сектора РФ на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале экспертов инвесткомпании. "Отраслевой индекс электроэнергетики с начала 2026 года вырос на 4,2%, существенно опередив индекс Мосбиржи (-5,5%) и большинство...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.