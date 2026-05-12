Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2700п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и геополитических ожиданий

Москва. 12 мая. Российский рынок акций во вторник продолжил подъем на фоне дорожающей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent подрос к $108 за баррель) из-за сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, а также надежд на ослабление геополитической напряженности и на возобновление переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2700 пунктов, обновив максимум с конца апреля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2689,96 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1148,42 пункта (+1,9%). Лидерами роста выступили акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 мая, составил 73,7878 руб. (-50,85 копейки).

Совет директоров МКПАО "Циан" (MOEX: CIAN) (+2,3%, до 637,2 рубля) рекомендовал дивиденды за I квартал 2026 года в размере 53 рубля на акцию, предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 22 июня, сообщила компания на ленте раскрытия. Также компания сообщила о проведении годового собрания акционеров 11 июня (закрытие реестра 19 мая).

Подорожали также акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,1%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,1%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2% и +0,7% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов бумаги "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-7,2%, до 2699 рублей; выплаты за II полугодие 2025 года - 233 рубля на бумагу) и банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-6,6%, до 320,66 рубля; выплаты за 2025 год - 26,23 рубля); также просели бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,1%).

Официальный прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости". По его словам, чем дольше сохраняется умеренно жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста экономики, поэтому необходимо искать баланс между экономическим ростом и инфляцией и не пытаться достигнуть таргета любой ценой. Уточненный прогноз по инфляции в РФ в 2026 году составляет 5,2%, в 2027 году он сохранен на уровне 4%, также сообщил Новак.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 5,2% с 4% в сентябрьской версии прогноза, сообщил журналистам представитель ведомства. По его словам, в правительстве рассмотрели внесенные министерством уточненный макропрогноз на 2026 год и сценарные условия прогноза на 2027-2029 годы и направили для учета в работе в федеральные и региональные органы власти. Прогнозы по инфляции на 2027-2029 годы равняются таргету в 4%.

Также Минэкономразвития понизило прогноз роста промышленного производства в РФ в 2026 году до 0,6% с 2,3% в сентябрьской версии, сообщил журналистам представитель министерства.

Гуманитарное перемирие на Украине завершилось, СВО продолжается, но может быть закончена в любой момент, как только Киев предпримет необходимые для этого действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, СВО "может остановиться в любой момент, как только киевский режим и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения". "Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно", - добавил Песков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, российский рынок акций с начала недели бодро подрастает, индекс МосБиржи подошел к рубежу 2700 пунктов. На праздничных выходных обошлось без эксцессов, появились сигналы о возможном продолжении переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, в Европе заговорили о необходимости диалога с Россией, отметил эксперт.

Позитивная ценовая конъюнктура энергоносителей поддержала акции нефтегазового сектора. Особым спросом во вторник пользовались тяжеловесные бумаги "Газпрома", что связано с ожиданиями предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Вероятно, инвесторы рассчитывают на новости о прогрессе по проекту "Сила Сибири 2".

На мировых рынках сохраняется неуверенность на фоне рисков возобновления военной эскалации на Ближнем Востоке и высоких цен на нефть. В середине недели президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом. В фокусе - обсуждение торговых разногласий государств и вопросы глобальной стабильности. В среду МЭА и ОПЕК представят ежемесячные отчеты. В США будет опубликован индекс цен производителей (PPI) за апрель. На российском рынке Сбербанк представит отчет по РСБУ за апрель, "Аэрофлот" - операционные данные за прошлый месяц, "Русагро" (MOEX: RAGR) проведет заседание совета директоров (в повестке вопрос дивидендов за 2025 год). Прогноз по индексу МосБиржи на среду - движение в коридоре 2620-2720 пунктов, считает Смирнов.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, во вторник индекс МосБиржи продемонстрировал отскок на фоне активизации ожиданий по поводу геополитики и подросшей нефти. Высокие нефтяные цены ($108 за баррель Brent) при этом не помогают российским акциям: индекс МосБиржи нефтегазовых компаний находится ниже уровня начала года.

Минфин сообщил 6 мая о планах направить на покупку иностранной валюты и золота 110,3 млрд руб. Объем оказался существенно ниже ожиданий в 200-300 млрд руб. Соответственно, ослабление рубля затягивается, особенно учитывая влияние возросшей экспортной выручки. Это сдерживающий фактор для рынка акций, считает Федосов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил планы "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,7%) по выплате дивидендов за 2025 год: дивидендная доходность может составить 11,5-14,8%. Это делает привилегированные акции "Транснефти" одной из самых понятных и стабильных историй в нефтегазовом секторе. Статус монополиста и индексация тарифов позволяют компании уверенно чувствовать себя даже в условиях волатильности цен на сырье. Любые просадки в акциях стоит использовать для формирования долгосрочного портфеля, полагают эксперты.

Индекс МосБиржи в результате коррекционного отскока превысил локальную зону сопротивления 2650-2670 пунктов, уровнем поддержки для рынка выступает зона 2570-2590 пунктов. Если геополитический фон останется нейтральным, рынок начнет отыгрывать дивидендный сезон в бумагах компаний-тяжеловесов. Участники рынка будут следить за операционными отчетами ритейлеров и еженедельными данными по инфляции от Росстата, полагают в "Цифра брокере".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций отыгрывает геополитические надежды и отдельные корпоративные истории.

Акции "Займера" (MOEX: ZAYM) (+5,3%, до 147,85 рубля) подскочили после объявления о дивидендах за 2025 год в размере 27,29 руб. на акцию с текущей доходностью 18,3% и закрытием реестра 28 июня. "Циан" во вторник рекомендовал дивиденды за I квартал 2026 года в размере 53 руб. на акцию с текущей доходностью 8,5% и закрытием реестра 22 июня. Бумаги нефтегазовых компаний пользуются спросом на фоне более высоких цен на энергоносители, а также геополитических надежд. Во вторник также стало известно, что "Газпром" 19 мая проведет совет директоров по дивидендам за 2025 год. Вероятность выплат газовым гигантом на данный момент можно оценить как невысокую, но рынок не теряет надежд, отмечает аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник преобладали продажи, которым на этот раз подверглись и американские акции. Ускорение инфляции в США напомнило инвесторам о мировых экономических рисках, связанных с ближневосточным конфликтом, который все еще не урегулирован. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии оставались в уверенном плюсе и закреплялись на максимумах с конца апреля, пытаясь восстановить восходящие тренды на сигналах о возможных геополитических сдвигах в украинских переговорах, а также объявлении о щедрых дивидендах. Повышение в РФ, однако, остается хрупким и проходит в рамках технического восстановления от локальных минимумов, считает Кожухова.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, российский рынок во вторник удержал курс на коррекционный отскок после возврата индекса МосБиржи в начале недели выше 2650 пунктов. Теперь ближайшая зона сопротивления уже 2700 пунктов. Покупатели пока не дают рынку быстро откатиться назад, но и для роста выше 2700 пунктов индексу все еще нужны новые инфоповоды.

Главная поддержка фондовому рынку РФ снова идет от нефти и газа, для бумаг экспортеров и бюджета РФ это сильный внешний фон. Но рынок понимает, что такая премия держится в основном на риске Ормуза и Ближнего Востока. Если появятся признаки разблокировки пролива, часть премии в нефти может быстро испариться, а котировки Brent откатятся к $85-90 за баррель.

Поддержку акциям "Газпрома" во вторник оказал общий спрос на нефтегазовый сектор, дорогой газ и новость о разрешениях Минстроя на расширение "Силы Сибири" более чем на 500 км. Совет директоров "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,2%, до 16,49 рубля) рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 0,5379 рубля на обыкновенную акцию и 36,7247 рубля на привилегированную. Для "префов" это остается сильной дивидендной историей, но бумага уже давно торгуется с учетом высоких ожиданий.

Внешний фон остается сильным по сырью, но неспокойным по геополитике. После окончания режима прекращения огня военные действия продолжились, а заявления вокруг возможной встречи Путина и Зеленского пока больше похожи на дипломатический сигнал, чем на готовое решение. Поэтому рынок может идти выше только очень осторожно. Если нефть Brent останется выше $105 за баррель, рынок может протестировать 2700 пунктов по индексу МосБиржи, но закрепление выше этой зоны пока не выглядит гарантированным, считает Чернов.

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин полагает, что индексу МосБиржи по силам взять отметку 2700 пунктов.

Минувшие праздничные выходные обошлись без происшествий. Более того, появились сигналы о возможном возобновлении переговоров по урегулированию украинского конфликта. Дополнительную поддержку акциям оказал рост нефтяных цен. Иран и США пока не достигли согласия по ряду принципиальных пунктов, сохраняется риск возобновления боевых действий, Ормузский пролив заблокирован. В то же время сильный рубль сдерживает динамику акций экспортеров. Ожидается, что рубль сохранит крепкие позиции в течение всего мая, а в июне Минфин РФ может нарастить объем покупок валюты, что вернет доллар ближе к 80 руб./$1.

"С технической точки зрения препятствий для роста индекса МосБиржи до 2700 пунктов нет - этот сценарий является основным на предстоящую неделю. Область 2650-2660 пунктов может стать промежуточной поддержкой, более сильная опора располагается чуть выше 2600 пунктов", - считает Бахтин.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX просели на 1-1,6%, FTSE подрос на 0,2%) и США (индексы к 19:00 МСК снизились на 0,4-2,1% во главе с Nasdaq).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 2,9% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления (Destatis). Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,8% в марте и стала максимальной с января 2024 года. Апрельский показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозами опрошенных Trading Economics аналитиков.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,8% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,3% в марте. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали чуть менее существенного подъема цен - на 3,7%. Апрельская инфляция стала рекордной с мая 2023 года.

На нефтяном рынке во вторник цены растут на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке в связи с отсутствием прогресса на переговорах США и Ирана.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК во вторник составила $107,78 за баррель (+3,4% и +2,9% в понедельник), июньская цена фьючерса на WTI - $101,62 за баррель (+3,6% и +2,8% накануне).

Очередная попытка, направленная на сближение позиций сторон в вопросе об условиях урегулирования американо-иранского конфликта, оказалась безрезультатной.

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против этой страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Накануне Трамп заявил журналистам, что его не устроили переданные Тегераном предложения об урегулировании конфликта. Он также подчеркнул, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком состоянии.

Переданное иранской стороной предложение подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской республике, сообщило Press TV.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+7,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+6,2%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+6,1% и +6,5% "префы"), ПАО "Займер" (+5,3%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+4,2%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,8%), ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) (+3%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+3%).

Подешевели акции ПАО "Россети Томск" (MOEX: TORS) (-5,6% и -2,6% "префы"), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,39 млрд рублей (из них 8,59 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,12 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,26 млрд рублей на акции "Т-Технологии").