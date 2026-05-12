Рубль во вторник слегка опустился в паре с юанем после длительных праздничных выходных

Москва. 12 мая. Китайский юань немного поднялся на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль слегка подешевел после длительных праздничных выходных. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,849 руб., что на 2,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 13 мая на 50,85 копейки, до 73,7878 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,17 рубля, до 87,3791 руб./EUR1.

"Рубль держится уверенно, юань торгуется ниже 11, доллар - под 74. Эффект от возросших цен на энергоносители, по-прежнему высокие ставки в экономике, скромный объем операций Минфина с валютой в рамках бюджетного правила, активный спрос на рублевый долг - факторы за рубль. Полагаем, что в мае нацвалюта останется крепкой. С начала июня может вырасти объем покупок валюты Минфином по бюджетному правилу, что способно отдалить российскую валюту от годовых вершин. Дополнительно удорожанию инвалют могут способствовать сезон отпусков и постепенная активизация импорта. Кроме того, в июне ЦБ может опустить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов, до 14%. Системное давление на рубль увеличится. Ожидаем, что к июлю доллар установится у 80 рублей, юань у 12 рублей. Краткосрочно ждем доллар в диапазоне 73-75 руб., юань - 10,6-11,1 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в I квартале 2026 года снизилось по сравнению с январем-мартом 2025 года на 11,9% и составило $30,3 млрд (против $34,4 млрд годом ранее).

Согласно опубликованным во вторник данным Федеральной таможенной службы по экспорту-импорту, экспорт товаров в I квартале 2026 года остался практически на уровне прошлого года, составив $97,2 млрд против $97,3 млрд за аналогичный период 2025 года, импорт в РФ вырос на 6,3%, до $66,9 млрд (с $62,9 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в I квартале 2026 года составил $164,1 млрд, по сравнению с январем-мартом 2025 года он вырос на 2,4% (с $160,2 млрд).

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт товаров из РФ в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279 млрд.

Уточненный прогноз по инфляции в РФ в 2026 году составляет 5,2%, в 2027 году сохранен на уровне 4%, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Мы видим, что инфляция существенно замедлилась и продолжает замедляться", - сказал он в интервью газете "Ведомости".

Предыдущий официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2025 года предполагал инфляцию на уровне 4% в год в 2026-2028 годах.

Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год в новой редакции прогноза Минэкономразвития будет сохранен в размере $59 за баррель, но ее оценка на последующую трехлетку будет понижена до $50 за баррель, кроме того, сообщил Новак.

При этом в сентябрьской редакции макропрогноза оценки экспортной цены российской нефти на краткосрочную перспективу были значительно выше: на 2027 год - $61 за баррель ($48,3 за баррель в консервативном сценарии), на 2028-й - $65 за баррель ($51,2 за баррель в консервативном сценарии).

По словам Новака, обновленный прогноз носит более осторожный характер в связи с неопределенными последствиями конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики.

Цены на нефть продолжают расти вечером во вторник на опасениях новой эскалации на Ближнем Востоке.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $107,7 за баррель, на 3,35% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,55%, до $101,55 за баррель.

Очередная попытка, направленная на сближение позиций сторон в вопросе об условиях урегулирования американо-иранского конфликта, оказалась безрезультатной.

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против этой страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Накануне Трамп заявил журналистам, что его не устроили переданные Тегераном предложения об урегулировании конфликта. Он также подчеркнул, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком состоянии.

Переданное иранской стороной предложение подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской республике, передало Press TV.

Банк России во вторник, 12 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,78 трлн рублей (при лимите 4,78 трлн рублей и спросе 5,995 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 5 мая, ЦБ разместил 4,13 трлн рублей (при лимите 4,13 трлн рублей и спросе 5,428 трлн рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 12 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу, 8 мая, упала на 18 базисных пунктов - до 13,86% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник опустилась на 3 базисных пункта, до 14,45% годовых, версии на 3 и 6 месяцев уменьшились на 2 базисных пункта, до 15,08% и 15,97% годовых.