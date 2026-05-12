Индексу Мосбиржи по силам взять отметку 2700 пунктов - "Гарда Капитал"

Индексу Мосбиржи по силам взять отметку 2700 пунктов, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

"Российский рынок акций начал неделю на позитивной ноте. В понедельник индекс Мосбиржи прибавил 2,28%, во вторник продолжал приближаться к отметке 2700 пунктов, - отмечает эксперт в комментарии. - С технической точки зрения препятствий для роста индекса Мосбиржи к 2700 пунктам нет -этот сценарий является основным на предстоящую неделю. Область 2650-2660 пунктов может стать промежуточной поддержкой, более сильная опора располагается чуть выше 2600 пунктов".

Сильный рубль сдерживает динамику акций экспортеров, подчеркивает Бахтин. Нетто-покупки валюты по бюджетному правилу в мае составляют около 1,2 млрд рублей в день, что незначительно даже для низколиквидного рынка. Одновременно на рынок поступает экспортная выручка, сформированная при более высоких ценах на нефть начала весны. "Денежно-кредитные условия в экономике остаются жесткими, - указывает аналитик. - Мы ожидаем, что рубль сохранит крепкие позиции в течение всего мая, а в июне Минфин может нарастить объем покупок валюты, что вернет доллар ближе к 80 руб./$1".

