Вероятный курс доллара на текущую неделю составляет 72-75 руб./$1, курс юаня - 10,6-11,0 руб./юань - УК "Первая"

Курс доллара может находиться на текущей неделе в интервале 72-75 руб./$1, курс юаня - в диапазоне 10,6-11,0 руб./юань, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Майская оценка объема покупок валюты Минфином и Банком России оказалась значительно меньше, чем ожидал консенсус, - пишет эксперт в комментарии. - В результате рубль укрепился во второй половине прошедшей недели. Тем не менее регуляторы все равно перейдут от ежедневных продаж валюты (4,6 млрд руб. в апреле) к покупкам (1,2 млрд руб. с 8 мая по 4 июня), что будет сдерживать укрепление рубля, хоть и в меньшей степени, чем можно было ожидать".

На неделе на валютный рынок, по мнению Ващелюк, в основном продолжит влиять возросшая экспортная выручка. Курс доллара может находиться в интервале 72-75 руб./$1, курс юаня - в коридоре 10,6-11,0 руб./юань.

