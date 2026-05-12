"Цифра брокер" рекомендует покупать акции Озона

"Цифра брокер" рекомендует покупать акции МКПАО "Озон" с целевой ценой 5200 руб. за бумагу, сообщается комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Согласно результатам компании за I квартал 2026 года, "Озон" продолжает укреплять статус ключевого игрока на российском рынке e-commerce, занимая долю в 27% и последовательно сокращая разрыв с Wildberries, - пишут эксперты. - Мы отмечаем уверенную операционную динамику компании и ее качественный переход к стадии зрелости, что подтверждается продолжением генерации чистой прибыли. В мае компания планирует выплатить дивиденды в размере 70 рублей на акцию (доходность 1,7%), при этом совокупный объем выплат в 2026 году может составить около 30 млрд рублей".

На основании этих факторов, а также учитывая привлекательную оценку 4,4x по мультипликатору EV/EBITDA (при прогнозе EBITDA 200 млрд рублей на 2026 год), аналитики рекомендуют покупать акции компании с целевой ценой 5200 рублей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.