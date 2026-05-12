"БКС МИ" понизил оценку акций Roku до "нейтральной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Roku Inc. с "позитивной" до "нейтральной", повысив при этом прогнозную стоимость до $132 за штуку, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

"После значительного роста котировок акций производителя устройств для стриминга меняем взгляд с "позитивного" на "нейтральный", при этом повышаем целевую цену до $132, - пишет эксперт. - Roku сохраняет лидерство на рынке подключенных телевизоров и усиливает позиции благодаря развитию рекламной экосистемы и партнерствам с крупнейшими DSP (Demand-Side Platform). Интеграция с Amazon DSP, рост Roku Channel и улучшение монетизации платформы создают условия для ускорения выручки и прибыли в ближайшие годы, что формирует долгосрочный инвестиционный потенциал компании. Однако мы считаем, что на текущий момент практически весь позитив уже отражен в цене".

