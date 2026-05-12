Рубль днем продолжает лишь незначительно опускаться в паре с юанем после длительных праздничных выходных

Москва. 12 мая. Китайский юань немного поднимается на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник. Рубль слегка дешевеет после длительных праздничных выходных. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,915 руб., что на 3,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 23 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 73,98 руб./$1, контракт EURRUBF, напротив, снизился на 20 копеек, до 86,94 руб./EUR1.

Уточненный прогноз по инфляции в РФ в 2026 году составляет 5,2%, в 2027 году сохранен на уровне 4%, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Мы видим, что инфляция существенно замедлилась и продолжает замедляться", - сказал он в интервью газете "Ведомости".

Предыдущий официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2025 года предполагал инфляцию на уровне 4% в год в 2026-2028 годах.

Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год в новой редакции прогноза Минэкономразвития будет сохранен в размере $59 за баррель, но ее оценка на последующую трехлетку будет понижена до $50 за баррель, кроме того, сообщил Новак.

При этом в сентябрьской редакции макропрогноза оценки экспортной цены российской нефти на краткосрочную перспективу были значительно выше: на 2027 год - $61 за баррель ($48,3 за баррель в консервативном сценарии), на 2028-й - $65 за баррель ($51,2 за баррель в консервативном сценарии).

По словам Новака, обновленный прогноз носит более осторожный характер в связи с неопределенными последствиями конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики.

Валютная пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 10,5-11 руб. за юань на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"На предстоящей неделе, по нашему мнению, рубль продолжит оставаться стабильно крепким, а целевым коридором по паре юань/рубль может выступить диапазон 10,5-11 руб. за юань, - пишет эксперт. - Отметим, что возобновление покупок валюты в рамках операций по бюджетному правилу не окажет существенного влияния на рынок ввиду низких объемов, но будет выступать фактором, сдерживающим инвестиционные и спекулятивные продажи в иностранных валютах. Смещение баланса на рынке в сторону предложения будет способствовать выходу рубля на более высокие уровни".

Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи уровней 10,85-11,05 руб. за юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Итоговый объем покупок валюты Минфином оказался гораздо ниже, чем ожидалось, это позволило рублю укрепиться в рамках коррекции, констатируют эксперты.

"В целом курс пока может продолжить движение вблизи 10,85-11,05 руб. за юань", - говорится в комментарии.

Котировки нефти марки Brent, по мнению аналитиков банка, в целом пока должны остаться выше $100 за баррель, но очередные деэскалационные заявления представителей США могут вновь на время уводить цену ниже данного уровня.

Цены на нефть усилили рост во вторник, прибавляют более 3% на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке в связи с отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $107,46 за баррель, что на 3,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,27%, до $101,26 за баррель.

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против этой страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп заявил журналистам в понедельник, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже не дочитал их. Он подчеркнул, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком состоянии.

Переданное иранской стороной предложение по урегулированию, не устроившее США, подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской республике, передал Press TV.

Банк России во вторник, 12 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,78 трлн рублей (при лимите 4,78 трлн рублей и спросе 5,995 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 5 мая, ЦБ разместил 4,13 трлн рублей (при лимите 4,13 трлн рублей и спросе 5,428 трлн рублей) в среднем по аналогичной ставке.