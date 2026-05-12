.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем продолжает лишь незначительно опускаться в паре с юанем после длительных праздничных выходных
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за апрель
В апреле 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Т-Банк, в пятерку лидеров также вошли ПСБ и...
 
Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте, ждет его закрепления в апреле-мае
Динамика экономики РФ, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала 2026 года, в марте показала признаки восстановления, и Минэкономразвития рассчитывает, что тренд будет закреплен результатами апреля-мая. "Конечно, мы понимаем и текущую...
 
Прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, по инфляции - повышен до 5,2%
Официальный прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста экономики, поэтому...
 
12 мая 2026 года 15:30

Рубль днем продолжает лишь незначительно опускаться в паре с юанем после длительных праздничных выходных

Москва. 12 мая. Китайский юань немного поднимается на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник. Рубль слегка дешевеет после длительных праздничных выходных. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,915 руб., что на 3,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 23 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 73,98 руб./$1, контракт EURRUBF, напротив, снизился на 20 копеек, до 86,94 руб./EUR1.

Уточненный прогноз по инфляции в РФ в 2026 году составляет 5,2%, в 2027 году сохранен на уровне 4%, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Мы видим, что инфляция существенно замедлилась и продолжает замедляться", - сказал он в интервью газете "Ведомости".

Предыдущий официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2025 года предполагал инфляцию на уровне 4% в год в 2026-2028 годах.

Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год в новой редакции прогноза Минэкономразвития будет сохранен в размере $59 за баррель, но ее оценка на последующую трехлетку будет понижена до $50 за баррель, кроме того, сообщил Новак.

При этом в сентябрьской редакции макропрогноза оценки экспортной цены российской нефти на краткосрочную перспективу были значительно выше: на 2027 год - $61 за баррель ($48,3 за баррель в консервативном сценарии), на 2028-й - $65 за баррель ($51,2 за баррель в консервативном сценарии).

По словам Новака, обновленный прогноз носит более осторожный характер в связи с неопределенными последствиями конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики.

Валютная пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 10,5-11 руб. за юань на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"На предстоящей неделе, по нашему мнению, рубль продолжит оставаться стабильно крепким, а целевым коридором по паре юань/рубль может выступить диапазон 10,5-11 руб. за юань, - пишет эксперт. - Отметим, что возобновление покупок валюты в рамках операций по бюджетному правилу не окажет существенного влияния на рынок ввиду низких объемов, но будет выступать фактором, сдерживающим инвестиционные и спекулятивные продажи в иностранных валютах. Смещение баланса на рынке в сторону предложения будет способствовать выходу рубля на более высокие уровни".

Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи уровней 10,85-11,05 руб. за юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Итоговый объем покупок валюты Минфином оказался гораздо ниже, чем ожидалось, это позволило рублю укрепиться в рамках коррекции, констатируют эксперты.

"В целом курс пока может продолжить движение вблизи 10,85-11,05 руб. за юань", - говорится в комментарии.

Котировки нефти марки Brent, по мнению аналитиков банка, в целом пока должны остаться выше $100 за баррель, но очередные деэскалационные заявления представителей США могут вновь на время уводить цену ниже данного уровня.

Цены на нефть усилили рост во вторник, прибавляют более 3% на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке в связи с отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $107,46 за баррель, что на 3,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,27%, до $101,26 за баррель.

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против этой страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп заявил журналистам в понедельник, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже не дочитал их. Он подчеркнул, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком состоянии.

Переданное иранской стороной предложение по урегулированию, не устроившее США, подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской республике, передал Press TV.

Банк России во вторник, 12 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,78 трлн рублей (при лимите 4,78 трлн рублей и спросе 5,995 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 5 мая, ЦБ разместил 4,13 трлн рублей (при лимите 4,13 трлн рублей и спросе 5,428 трлн рублей) в среднем по аналогичной ставке.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 мая 2026 года 17:41
Активность продавцов в акциях Alibaba, вероятно, пока сохранится - инвестбанк "Синара"
Активность продавцов в акциях Alibaba Group Holding, вероятнее всего, сохранится в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". После закрытия рынка в среду о результатах за четвертый квартал 2026 финансового года отчиталась компания Alibaba. Основной источник выручки -...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 17:12
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Palantir до $230
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Palantir со $170 до $230 за штуку, что предполагает потенциал роста 67% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Эмитент опубликовал результаты I квартала 2026 года, значительно превысив "гайденс" и...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 16:40
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций McDonald''s до $348
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций McDonald''s Corp. с $363 до $348 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня), повысив при этом оценку до "позитивной", сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Мы улучшаем взгляд на...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 16:12
Freedom Finance Global сохраняет осторожные прогнозы в отношении ФосАгро
Freedom Finance Global сохраняет осторожные прогнозы в отношении ПАО "ФосАгро", прогнозная стоимость акций сохраняется на уровне 8000 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Учитывая сложившиеся условия инвесткомпания сохраняет осторожные...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 15:42
"Эйлер" сохраняет положительную оценку акций Сбербанка
Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет положительную оценку акций Сбербанка, сообщается в материале экспертов. Эмитент опубликовал положительные, по мнению аналитиков, результаты за апрель и 4М26 по РСБУ. "Поддержку результатам, на наш взгляд, оказали высокая ЧПМ и сдержанный рост операционных...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 15:30
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 13 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду. Рубль дорожает на фоне высоких цен на нефть и данных ЦБ РФ об увеличении предложения валюты со стороны российских экспортеров. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,7815 руб., что на 6,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
13 мая 2026 года 15:05
Акции Сбербанка сохраняют долгосрочную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
ции Сбербанка сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По мнению экспертов, эмитент представил сильный финансовый отчет за январь-апрель 2026 года по РСБУ. На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 14:33
Котировки акций Базиса сохраняют потенциал роста - "Цифра брокер"
Котировки акций ПАО "Базис" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная стоимость находится на уровне 175 рублей за штуку, (рекомендация - "покупать"), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Результаты IT-компании за I квартал 2026 года по МСФО пока...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 14:00
Акции Pfizer значительно недооценены - "Финам"
Акции Pfizer Inc. в настоящее время значительно недооценены рынком, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций "Финама" Зарины Саидовой. Инвестиционная компания присвоила рейтинг "покупать" бумагам фармацевтической компании с прогнозной стоимостью $34,6 за штуку на горизонте...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 13:29
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку (рекомендация - "покупать"), говорится в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за апрель 2026 года по РСБУ остаются сильными и подтверждают устойчивость...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 13:02
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Базиса
Совкомбанк сохраняет консервативную оценку ПАО "Базис" и рекомендацию "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эксперты нейтрально оценивают результаты эмитента за 1К26 по МСФО. Темпы роста выручки (36%) за отчетный период пока позволяют...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 12:29
Прогнозная цена акций Циана сохраняется на уровне 760 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года сохраняется на уровне 760 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 1К26 в размере 53 руб./акцию. "Выплата соответствует дивидендной...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 12:01
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать" по финрезультатам за апрель по РСБУ, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Сбербанк опубликовал пресс-релиз по результатам за апрель по РСБУ. Чистая прибыль составила 166,8 млрд руб. при...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 11:41
"БКС МИ" понизил оценку акций Philip Morris до "нейтральной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Philip Morris International с "позитивной" до "нейтральной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $178 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова. "Мы меняем взгляд на акции табачной компании Philip Morris с...    читать дальше
.
13 мая 2026 года 11:20
"Финам" нейтрально оценивает перспективы электроэнергетического сектора РФ
"Финам" нейтрально оценивает перспективы электроэнергетического сектора РФ на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале экспертов инвесткомпании. "Отраслевой индекс электроэнергетики с начала 2026 года вырос на 4,2%, существенно опередив индекс Мосбиржи (-5,5%) и большинство...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.