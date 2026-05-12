"БКС МИ" снизил оценку акций банка "Санкт-Петербург" на 8% после дивидендной отсечки

"БКС Мир инвестиций" понизил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" с 400 до 370 рублей за штуку после дивидендной отсечки, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Финальные дивиденды банка за 2025 год составили 26,23 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную. С учетом промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составил 42,84 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф" (50% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год).

Аналитики сохраняют "нейтральный" взгляд на акции банка "Санкт-Петербург". Как они отмечают, чистая процентная маржа банка находится под давлением, стоимость риска также находится на относительно высоких уровнях. "По этой причине не ждем роста чистой прибыли в 2026 и 2027 годах", - пишут эксперты.

Текущая стоимость акций банка "Санкт-Петербург" составляет порядка 318,7 рубля за штуку.

