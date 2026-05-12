"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Emerson Electric с прогнозной стоимостью на уровне $168,9 за штуку по итогам отчетности за второй квартал 2026 финансового года, что предполагает потенциал роста 21,14%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Эксперт отмечает, что с пиков текущего года бумаги снизились на 15,6% и на данный момент выглядят недооцененными.

Ключевой фактор роста, указывает Гудым - тренд на возвращение производственных мощностей в США, который формирует устойчивый спрос на решения промышленной автоматизации. Emerson выигрывает от строительства новых предприятий в высокотехнологичных отраслях, инфраструктурных проектов, поддерживаемых государственными программами.

Присутствие компании в сегменте контрольно-измерительного оборудования обеспечивает выход на быстрорастущие рынки, включая полупроводники, электромобили и аэрокосмическую отрасль, указывает аналитик "Финама". Восстановление спроса в этих сегментах уже является одним из основных факторов общего роста заказов.

"По нашим оценкам, акции Emerson имеют потенциал роста на 21,14%. Анализ стоимости по мультипликаторам EV/EBITDA, EV/Sales и P/E 2026 относительно аналогов предполагает таргет $168,9. Основными рисками видим геополитическую неопределенность, возможность мировой рецессии, высокую конкуренцию", - пишет Гудым в обзоре.

Emerson Electric - американская промышленно-технологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве решений в области автоматизации и управления процессами. Эмитент предоставляет оборудование, программное обеспечение и инженерные сервисы для повышения эффективности, безопасности и устойчивости промышленных операций. Основные его клиенты работают в таких отраслях, как энергетика, нефтегаз, химическая промышленность.

