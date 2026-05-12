Инвесторам стоит обратить внимание на бонды РусГидро серии БО-002P-13 - "СберИнвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на новые корпоративные облигации "РусГидро" серии БО-002P-13, говорится в материале аналитиков "СберИнвестиций".

Эмитент готовит размещение нового выпуска серии БО-002P-13, сбор заявок пройдет 14 мая 2026 года.

Номинал - 1000 руб., купон плавающий, купонный период - 30 дней, срок обращения - 3,2 года.

Ориентир по спреду к ключевой ставке - не выше 160 базисных пунктов, отмечают эксперты.

По итогам 2025 года долговая нагрузка компании осталась повышенной, констатируют аналитики: чистый долг / EBITDA - 3,4, однако показатель покрытия процентов в четвертом квартале 2025 года вырос до 1,9. Чистый долг год к году увеличился на 46% из-за капзатрат.

Эксперты "СберИнвестиций" считают кредитное качество "РусГидро" приемлемым благодаря сильным позициям на рынке, высокой рентабельности и запасу ликвидности.

"РусГидро" - одна из крупнейших энергетических компаний России и лидер в гидрогенерации, обеспечивает электроэнергией Дальний Восток и другие регионы страны.

