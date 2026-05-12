Позитивная оценка акций Циана сохраняется - "Газпромбанк Инвестиции"

Позитивная оценка акций МКПАО "Циан" сохраняется, они являются привлекательной ставкой на восстановление рынка недвижимости, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Совет директоров эмитента рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за первый квартал 2026 года: 53 рубля на одну акцию (текущая доходность - 8,4%).

Согласно дивидендной политике, отмечают эксперты, "Циан" стремится ежегодно направлять на дивиденды 60-100% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Согласно сообщению компании, в дополнение к рекомендованному дивиденду планируется еще одна выплата за 2026 год, о размере и сроках которой будет объявлено позже. "По нашим оценкам, совокупный дивиденд за 2026 год составит примерно 75 рублей на одну акцию (доходность к текущей цене - около 12%)", - пишут аналитики сервиса.

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивный взгляд на акции "Циана" - ожидаемый рост EBITDA и высокая дивидендная доходность делают бумаги компании привлекательной ставкой на восстановление рынка недвижимости.

