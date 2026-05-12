Новый выпуск бондов Газпром капитала может быть интересен при ставке купона не менее 7,3% - инвестбанк "Синара"

Новый выпуск юаневых облигаций "Газпром капитала" серии БО-003Р-22 может быть интересен при ставке купона не менее 7,3%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"Газпром капитал" 15 мая планирует сбор заявок на юаневые облигации серии БО-003Р-22 объемом от CNY1 млрд со сроком обращения 4 года. Купонный период - один месяц, ориентир по купону - 8,25-8,50% (YTM 8,57-8,84%). Расчеты предусмотрены как в рублях по курсу Банка России, так и в юанях. Дата размещения - 20 мая.

"Юаневые выпуски "Газпром Капитала" со сроком обращения 1,3-2,9 года торгуются с доходностью ~7,5%, по верхней границе для юаневых бумаг с рейтингом ААА (исключение здесь - РЖД), - отмечают аналшитки александр Афонин и Эльдар Каров. - Условия нового выпуска предполагают премию порядка 110-120 б.п. ко вторичному рынку. Мы считаем, что в процессе сбора заявок купон значительно снизится, - в качестве нижней границы для участия можно обозначить значение не менее 7,30% (YTM 7,55%).

