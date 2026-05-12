Рубль, скорее всего, продолжит укрепление в ближайшее время - "Алор Брокер"

Рубль, скорее всего, в ближайшее время продолжит укрепление по отношению к юаню и доллару в результате увеличения притоков валюты и слабого спроса на нее, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Пара юань/рубль продемонстрировала в понедельник уверенный выход вниз из длительного боковика вокруг отметки 11 руб. за юань. По технике движение должно продолжиться. Не исключаем возможности увидеть эту пару около 10 руб. за юань, а курс доллара в районе 70 руб./$1", - говорится в комментарии.

