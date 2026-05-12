Нефть продолжает дорожать

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в понедельник, подъем ограничили опасения затягивания конфликта на Ближнем Востоке.

Опасения усилились после того, как президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что его не устраивает переданное Тегераном предложение о мирном урегулировании.

На фоне неопределенности относительно сроков окончания конфликта аналитики Goldman Sachs и BofA Global Research изменили свои прогнозы относительно ключевой процентной ставки Федрезерва. Эксперты BofA теперь прогнозируют, что ставка ФРС останется на прежнем уровне до конца года, а затем будет дважды снижена на 25 базисных пунктов - в июле и сентябре 2027 года. Аналитики Goldman считают, что ставка будет понижена в декабре 2026 и марте 2027 года.

Тем временем аналитики британского банка HSBC улучшили прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 7650 пунктов с ранее ожидавшихся 7500 пунктов на фоне активного роста корпоративной прибыли. Новый прогноз предусматривает рост индикатора примерно на 3,4% по сравнению с уровнем закрытия торгов в минувшую пятницу.

Также в понедельник стало известно, что продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца - до 4,02 млн домов в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи составили 4,01 млн домов, а не 3,98 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста показателя в прошлом месяце до 4,05 млн, по данным Trading Economics.

Акции Barrick Mining подорожали на 9%. Третий по величине производитель золота в мире резко нарастил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2026 года благодаря повышению производства и цен на драгметаллы, а также анонсировал новую программу выкупа собственных акций на сумму до $3 млрд.

Цена бумаг чипмейкера Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) подскочила на 8,4% и достигла исторического максимума.

Котировки акций нефтедобывающих компаний выросли вслед за ценами на нефть. Капитализация Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) увеличилась на 1,7% и 3,5% соответственно.

Рыночная стоимость авиакомпаний снизилась, в том числе Southwest Airlines - на 3,2%, United Airlines - на 3%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 2,9%.

Стоимость акций Mosaic Co. опустилась на 1,8%. Один из крупнейших в мире производителей удобрений в первом квартале 2026 года получил чистый убыток, несмотря на рост выручки на 14%. Негативным фактором для компании стал скачок цен на серную кислоту, используемую при производстве фосфатных удобрений, из-за войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

Капитализация Intel Corp. (SPB: INTC) выросла на 3,6% после скачка на 14% в пятницу на сообщениях СМИ о том, что компания достигла предварительного соглашения о производстве микрочипов для Apple Inc. (SPB: AAPL)

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,19% и составил 49704,47 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,19% - до 7412,84 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,1% и завершил торги на уровне 26274,13 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются без единой динамики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 МСК увеличился на 0,5%.

"Капитальные инвестиции в связанные с искусственным интеллектом области растут, и ожидания, что высокий спрос на акции этих компаний сохранится, является позитивным фактором для фондового рынка, - полагает аналитик Nomura Securities Ватару Акияма. - Однако неопределенность в отношении ситуации на Ближнем Востоке усилилась, также в США были опубликованы экономические данные, которые вызвали опасения по поводу потребительских настроений".

Повышение котировок акций показывают представители технологического сектора, включая Renesas Electronics Corp. (+7,5%), SoftBank Group (+3,4%), Screen Holdings (+0,4%).

В то же время цена бумаг JX Advanced Metals рухнула почти на 17% после того, как производитель материалов для полупроводниковой отрасли объявил о планах выпустить конвертируемые облигации для финансирования программы buyback.

Также существенное снижение демонстрируют бумаги интернет-компании LY Corp. и производителя музыкальных инструментов Yamaha Corp., цена которых опустилась на 7,9% и 7,6% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК снизился на 0,3%, тогда как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) и оператора популярного сервиса обмена короткими видео Kuaishou Technology, подорожавшие на 4,5% и 3,3% соответственно.

Также повышается стоимость производителей металлов Laopu Gold, CMOC Group и Zijin Mining Group - на 2,5%, 2,2% и 2% соответственно, фармацевтической Sino Biopharmaceutical - на 2,8%, разработчика видеоигр Netease Inc.- на 2%, оператора связи China Telecom - на 1,8%.

Между тем котировки акций чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. уменьшились на 3,5%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 3,4%, компьютерной Lenovo - на 3,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:24 МСК уменьшилось на 3%. Трейдеры фиксируют прибыль после существенного подъема рынка за последнее время.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics опустились на 4,2%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,5%.

Бумаги автомобильной Hyundai Motor подешевели на 1,9%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 1,2%, KB Financial Group - на 3,5%, сталелитейной Posco - на 7,1%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 5,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Цена акций ведущих банков страны снизилась: National Australia Bank - на 2%, ANZ - на 1,8%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,4%, Westpac Banking - на 1,2%, Macquarie - на 1,3%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,9% и 3,1% соответственно.

Нефть продолжает дорожать во вторник на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке в связи с отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана.

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп заявил журналистам в понедельник, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже не дочитал их. Он подчеркнул, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком состоянии.

Переданное иранской стороной предложение по урегулированию, не устроившее США, подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской республике, передает Press TV.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $104,91 за баррель, что на $0,7 (0,67%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,92 (2,88%), до $104,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,88 (0,9%), до $98,95 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $2,65 (2,78%), до $98,07 за баррель.

"Оптимизм по поводу скорого заключения соглашения ослабевает, и если мы не видим возможности заключения сделки к концу мая, то риск дальнейшего роста цен на нефть определенно остается актуальным", - отмечает руководитель команды аналитиков по энергетическому сектору DBS Bank Сувро Саркар.