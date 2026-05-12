Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, по инфляции - повышен до 5,2%
Официальный прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста экономики, поэтому...
 
Вокруг дата-центров создадут защитные полосы
Создаваемые дата-центры в России будут окружены защитными полосами. Это следует из проекта дорожной карты «Центр обработки данных», подготовленным Аналитическим центром при правительстве. С документом ознакомились "Известия". При выделении...
 
Девелоперы торговых центров чаще откладывают ввод проектов
Доля торговых центров в Москве, срок ввода которых был перенесен на этот год, составила 96%, следует из имеющегося у "Коммерсанта" исследования IBC Real Estate. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял 54%. Директор департамента торговой...
 
12 мая 2026 года 09:10

Нефть продолжает дорожать

Уолл-стрит умеренно выросла в начале недели. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики во вторник. Нефть продолжает дорожать во вторник утром, Brent торгуется у $104,9 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в понедельник, подъем ограничили опасения затягивания конфликта на Ближнем Востоке.

Опасения усилились после того, как президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что его не устраивает переданное Тегераном предложение о мирном урегулировании.

На фоне неопределенности относительно сроков окончания конфликта аналитики Goldman Sachs и BofA Global Research изменили свои прогнозы относительно ключевой процентной ставки Федрезерва. Эксперты BofA теперь прогнозируют, что ставка ФРС останется на прежнем уровне до конца года, а затем будет дважды снижена на 25 базисных пунктов - в июле и сентябре 2027 года. Аналитики Goldman считают, что ставка будет понижена в декабре 2026 и марте 2027 года.

Тем временем аналитики британского банка HSBC улучшили прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 7650 пунктов с ранее ожидавшихся 7500 пунктов на фоне активного роста корпоративной прибыли. Новый прогноз предусматривает рост индикатора примерно на 3,4% по сравнению с уровнем закрытия торгов в минувшую пятницу.

Также в понедельник стало известно, что продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца - до 4,02 млн домов в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи составили 4,01 млн домов, а не 3,98 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста показателя в прошлом месяце до 4,05 млн, по данным Trading Economics.

Акции Barrick Mining подорожали на 9%. Третий по величине производитель золота в мире резко нарастил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2026 года благодаря повышению производства и цен на драгметаллы, а также анонсировал новую программу выкупа собственных акций на сумму до $3 млрд.

Цена бумаг чипмейкера Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) подскочила на 8,4% и достигла исторического максимума.

Котировки акций нефтедобывающих компаний выросли вслед за ценами на нефть. Капитализация Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) увеличилась на 1,7% и 3,5% соответственно.

Рыночная стоимость авиакомпаний снизилась, в том числе Southwest Airlines - на 3,2%, United Airlines - на 3%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 2,9%.

Стоимость акций Mosaic Co. опустилась на 1,8%. Один из крупнейших в мире производителей удобрений в первом квартале 2026 года получил чистый убыток, несмотря на рост выручки на 14%. Негативным фактором для компании стал скачок цен на серную кислоту, используемую при производстве фосфатных удобрений, из-за войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

Капитализация Intel Corp. (SPB: INTC) выросла на 3,6% после скачка на 14% в пятницу на сообщениях СМИ о том, что компания достигла предварительного соглашения о производстве микрочипов для Apple Inc. (SPB: AAPL)

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,19% и составил 49704,47 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,19% - до 7412,84 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,1% и завершил торги на уровне 26274,13 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются без единой динамики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 МСК увеличился на 0,5%.

"Капитальные инвестиции в связанные с искусственным интеллектом области растут, и ожидания, что высокий спрос на акции этих компаний сохранится, является позитивным фактором для фондового рынка, - полагает аналитик Nomura Securities Ватару Акияма. - Однако неопределенность в отношении ситуации на Ближнем Востоке усилилась, также в США были опубликованы экономические данные, которые вызвали опасения по поводу потребительских настроений".

Повышение котировок акций показывают представители технологического сектора, включая Renesas Electronics Corp. (+7,5%), SoftBank Group (+3,4%), Screen Holdings (+0,4%).

В то же время цена бумаг JX Advanced Metals рухнула почти на 17% после того, как производитель материалов для полупроводниковой отрасли объявил о планах выпустить конвертируемые облигации для финансирования программы buyback.

Также существенное снижение демонстрируют бумаги интернет-компании LY Corp. и производителя музыкальных инструментов Yamaha Corp., цена которых опустилась на 7,9% и 7,6% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК снизился на 0,3%, тогда как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) и оператора популярного сервиса обмена короткими видео Kuaishou Technology, подорожавшие на 4,5% и 3,3% соответственно.

Также повышается стоимость производителей металлов Laopu Gold, CMOC Group и Zijin Mining Group - на 2,5%, 2,2% и 2% соответственно, фармацевтической Sino Biopharmaceutical - на 2,8%, разработчика видеоигр Netease Inc.- на 2%, оператора связи China Telecom - на 1,8%.

Между тем котировки акций чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. уменьшились на 3,5%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 3,4%, компьютерной Lenovo - на 3,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:24 МСК уменьшилось на 3%. Трейдеры фиксируют прибыль после существенного подъема рынка за последнее время.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics опустились на 4,2%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,5%.

Бумаги автомобильной Hyundai Motor подешевели на 1,9%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 1,2%, KB Financial Group - на 3,5%, сталелитейной Posco - на 7,1%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 5,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Цена акций ведущих банков страны снизилась: National Australia Bank - на 2%, ANZ - на 1,8%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,4%, Westpac Banking - на 1,2%, Macquarie - на 1,3%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,9% и 3,1% соответственно.

Нефть продолжает дорожать во вторник на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке в связи с отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана.

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп заявил журналистам в понедельник, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже не дочитал их. Он подчеркнул, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком состоянии.

Переданное иранской стороной предложение по урегулированию, не устроившее США, подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской республике, передает Press TV.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $104,91 за баррель, что на $0,7 (0,67%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,92 (2,88%), до $104,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,88 (0,9%), до $98,95 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $2,65 (2,78%), до $98,07 за баррель.

"Оптимизм по поводу скорого заключения соглашения ослабевает, и если мы не видим возможности заключения сделки к концу мая, то риск дальнейшего роста цен на нефть определенно остается актуальным", - отмечает руководитель команды аналитиков по энергетическому сектору DBS Bank Сувро Саркар.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 мая 2026 года 09:44
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление в ближайшее время - "Алор Брокер"
Рубль, скорее всего, в ближайшее время продолжит укрепление по отношению к юаню и доллару в результате увеличения притоков валюты и слабого спроса на нее, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Пара юань/рубль продемонстрировала в понедельник уверенный...    читать дальше
12 мая 2026 года 09:37
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 12 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
12 мая 2026 года 09:28
Рубль, вероятно, пока будет торговаться в диапазоне 10,5-11 руб./юань - ПСБ
Валютная пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в пределах диапазона 10,5-11 руб. за юань на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На предстоящей неделе, по нашему мнению, рубль продолжит оставаться стабильно крепким, а...    читать дальше
12 мая 2026 года 09:12
Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2650-2670п на текущей неделе - "Цифра брокер"
Вероятны попытки индекса Мосбиржи подняться в диапазон 2650-2670 пунктов на текущей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Ключевым событием недели станут решение совета директоров "Роснефти" по выплате дивидендов (12 мая) и возможные новости о продлении указа о...    читать дальше
11 мая 2026 года 19:38
Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью, индекс МосБиржи поднялся к уровню конца апреля
Москва. 11 мая. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста благодаря отсутствию эскалации геополитической напряженности во время прошедшего Парада Победы в Москве, а также на фоне подорожавшей нефти (июньский фьючерс на Brent торгуется в районе $104 за баррель) из-за сложностей с урегулированием конфликта США и Ирана; сдерживающим покупателей фактором выступили санкционные новости Запада. Индекс МосБиржи поднялся в район 2660 пунктов - это уровень конца апреля.    читать дальше
11 мая 2026 года 19:34
Рубль укрепился к основным мировым валютам в понедельник благодаря заметному росту цен на нефть
Москва. 11 мая. Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. При этом возобновившиеся с 8 мая покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила несколько сдерживали рост рубля.    читать дальше
11 мая 2026 года 17:00
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Газпрома серии БО-003Р-22 - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новые корпоративные облигации "Газпрома" серии БО-003Р-22, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антон Куликов. ООО "Газпром капитал" 15 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии БО-003Р-22 объемом не менее 1...    читать дальше
11 мая 2026 года 15:50
"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 2,88 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 16,8%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги эмитента за...    читать дальше
11 мая 2026 года 15:45
Рубль умеренно укрепляется в основных валютных парах днем в понедельник, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть
Москва. 11 мая. Китайский юань умеренно опускается в ходе торгов на Московской бирже в понедельник днем; рубль укрепляется, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. При этом возобновившиеся 8 мая покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила сдерживают рост курса рубля.    читать дальше
11 мая 2026 года 14:21
Оснований для паузы в снижении ставки ЦБ РФ в июне 2026г пока недостаточно - "Астра Управление активами"
Оснований для паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июне 2026 года пока недостаточно, очередное снижение на 50 базисных пунктов (б.п.) более вероятно, говорится в материале директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого. "Наш исходный...    читать дальше
11 мая 2026 года 13:01
Индекс Мосбиржи может подняться к 2700п в ближайшие недели - "Финам"
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом подъема к уровню 2700 пунктов в ближайшие недели при сохранении позитивного фона, говорится в материале директора по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослава Кабакова. Российский рынок входит в новую неделю заметно лучше ожиданий, констатирует...    читать дальше
11 мая 2026 года 11:45
Рубль может перейти к умеренному ослаблению в мае - БКС Экспресс
Рубль может перейти к умеренному ослаблению в текущем месяце, базовый сценарий - возвращение курса пары юань/рубль в область 11,15-11,25 руб. за юань, говорится в материале эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Основные факторы продолжают обеспечивать условия для стабильности курса...    читать дальше
11 мая 2026 года 10:38
"Финам" повысил рейтинг акций Exelon до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Exelon Corp. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $51,4 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги компании за последний месяц упали в цене на 9,7% на фоне роста доходностей...    читать дальше
11 мая 2026 года 10:21
Рубль утром слегка укрепился благодаря растущей нефти
Москва. 11 мая. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже при открытии торгов в понедельник; рубль укрепляется благодаря растущим ценам на нефть, а также отсутствию эскалации ситуации вокруг Украины в период празднования Дня Победы.    читать дальше
11 мая 2026 года 09:29
Индекс Мосбиржи может показать отскок в начале недели - БКС Экспресс
Геополитика может помочь индексу Мосбиржи продолжить отскок в начале текущей недели, говорится в материале аналитика Олега Решетникова на портале БКС Экспресс. Зону опоры по бенчмарку рынок видит в диапазоне 2590-2610 пунктов, указывает эксперт. На начало недели картина неплохая, считает...    читать дальше
