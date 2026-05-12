Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Трамп в минувшую пятницу заявил в соцсети Truth Social, что с 9 по 11 мая между Россией и Украиной будет действовать режим прекращения огня, "перемирие будет подразумевать приостановку любых ударов, а также обмен военнопленными по 1 тыс. человек от каждой страны". По словам Трампа, запрос на перемирие направил лично он, и президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский согласились.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков подтвердил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

Тема украинского урегулирования слишком сложна, и выход на мирное соглашение займет много времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная, и выход на мирное соглашение - это очень долгий, со сложными деталями, путь", - сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Официальный прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста экономики, поэтому необходимо искать баланс между экономическим ростом и инфляцией и не пытаться достигнуть таргета любой ценой.

"Сегодня будут опубликованы сценарные условия социально-экономического развития до 2029 г. (их опубликует Минэкономразвития - ИФ). Они консервативные и по внешним параметрам, и по внутренним. Мы ожидаем, что в 2026 г. удастся сохранить положительную динамику ВВП на уровне 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 г. до 2,4% в 2029 г.", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости". Предыдущий официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2025 года предполагал рост ВВП РФ на 1,3% в 2026 году, на 2,8% - в 2027 году и 2,5% - в 2028 году.

Переданное иранской стороной предложение по урегулированию, не устроившее США, подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской республике, передает Press TV. "План Ирана настаивает на необходимости выплаты США военных репараций (Ирану - ИФ) и подтверждает суверенитет Ирана над Ормузским проливом. Иран подчеркивает необходимость снятия санкций и освобождения изъятых активов и имущества страны", - информирует телеканал. Также предложение Ирана, представленное в ответ на план США, касается "фундаментальных прав иранского народа". "Иран отверг план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа", - поясняет Press TV.

Между тем ранее западные СМИ несколько иначе подавали суть иранского предложения по урегулированию. Так, The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Иран в "многостраничном ответе" на американское предложение предлагает завершение боевых действий и постепенное открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства по мере снятия американской блокады иранских судов и портов, при этом "ядерные вопросы" Тегеран предлагает обсуждать в "последующие 30 дней". "Последний ответ не удовлетворяет требования США, касающиеся обязательств относительно судьбы иранской ядерной программы и запасов высокообогащенного урана", - подчеркивает издание.

Президент США Трамп заявил, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта. "Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится. Он совершенно неприемлем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В воскресенье Иран передал пакистанским посредникам очередные предложения по урегулированию конфликта с США. По данным агентства ИРНА, в иранском документе говорится, что "нынешняя фаза переговоров нацелена исключительно на прекращение боевых действий в регионе". Ранее некоторые СМИ сообщали, что Иран предлагает пока обсуждать с США именно завершение военных действий, прекращение иранской блокировки Ормузского пролива и американской морской блокады Ирана. При этом некоторые принципиально важные темы, например, иранскую ядерную программу, предлагается обсудить на более поздних этапах.

Президент США все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Тегерана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. "Некоторые помощники Трампа говорят, что сейчас он более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций, чем в последние недели", - отмечает телеканал. По словам собеседников телеканала, Трамп стал проявлять нетерпение в связи с продолжающимся закрытием Ормузского пролива, а также из-за того, что он воспринимает как раскол в иранском руководстве, который мешает ему пойти на существенные уступки в переговорах по ядерной тематике.

Источники заявили, что в администрации США есть лагеря, которые рекомендуют разные варианты дальнейших действий. Некоторые, в том числе официальные лица в Пентагоне, выступают за более агрессивный подход к принуждению иранцев к переговорам, включая точечные удары, которые еще больше ослабят позиции Тегерана. Другие, наоборот, считают необходимым дать шанс дипломатии.

CNN напоминает, что в понедельник президент США встретился со своей командой по национальной безопасности в Белом доме, чтобы обсудить варианты дальнейших действий. По данным источников издания, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован на вторую половину дня во вторник.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в понедельник, подъем ограничили опасения затягивания конфликта на Ближнем Востоке. Опасения усилились после того, как президент США на выходных заявил, что его не устраивает переданное Тегераном предложение о мирном урегулировании.

На фоне неопределенности относительно сроков окончания конфликта аналитики Goldman Sachs и BofA Global Research изменили свои прогнозы относительно ключевой процентной ставки Федрезерва. Эксперты BofA теперь прогнозируют, что ставка ФРС останется на прежнем уровне до конца года, а затем будет дважды снижена на 25 базисных пунктов - в июле и сентябре 2027 года. В свою очередь аналитики Goldman считают, что ставка будет понижена в декабре 2026 и марте 2027 года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются без единой динамики. Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 МСК увеличился на 0,5%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК снизился на 0,3%, тогда как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:24 МСК уменьшилось на 3%. Трейдеры фиксируют прибыль после существенного подъема рынка за последнее время. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

В свою очередь нефть продолжает дорожать во вторник на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке в связи с отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $105,46 за баррель, что на 1,2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 2,88%, до $104,21 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 1,46%, до $99,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 2,78%, до $98,07 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась почти в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 10,457 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,724 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 мая увеличился на 0,1% и составил 120,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,13%, поднявшись до 1282,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,39%), "Автодор-003Р-02" (+0,38%), "МТС-001Р-14" (+0,37%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П11" (-0,47%), "Почта России БО-002P-03" (-0,42%) и "Почта России-001Р-10" (-0,1%).

Активность инвесторов на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, 11 мая, была низкой из-за официального выходного дня в России - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил всего 2,169 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику. Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 мая увеличился на 0,22% и составил 121,16 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,25%, поднявшись до 1286,55 пункта.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк лизинг" 12 мая с 10:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск годовых облигаций серии БО-П21. Объем займа пока не раскрывается, по выпуску будут выплачиваться квартальные купоны.

ООО "Транспортная лизинговая компания" 13 мая начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 250 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых до погашения. По займу, начиная с 19-го купона, предусмотрена равномерная амортизация, а также call-опцион через 1,5 года обращения (в дату окончания 18-го купона).

ООО "Пионер-лизинг" 14 мая начнет размещение 5-летних облигаций 5-й серии объемом 250 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 26,5% годовых до погашения.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) выкупило по оферте 227 тыс. 795 облигаций серии БО-002Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 22,7795% займа. Четырехлетний выпуск на 1 млрд рублей был размещен в мае 2023 года. Ставку квартального купона до погашения компания перед офертой установила в размере 24% годовых.

ООО "Соби-лизинг" допустило технический дефолт при выплате 29-го купона и погашении очередной амортизационной части облигаций серии 001P-04 на общую сумму 5 млн 85 тыс. рублей, сообщил представитель владельцев облигаций (ПВО) эмитента - ООО "Волста". "Отсутствие денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства вызвано задержкой поступления денежных средств от покупателей", - говорится в сообщении ПВО. Ранее о подобном развитии ситуации предупреждал сам эмитент. Возникшие сложности, по мнению компании, обусловлены совокупностью следующих негативных факторов: жесткая денежно-кредитная политика Банка России, негибкая позиция коммерческих банков, существенное ухудшение платёжной дисциплины на рынке. В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 253,25 млн рублей.