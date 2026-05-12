Рубль, вероятно, пока будет торговаться в диапазоне 10,5-11 руб./юань - ПСБ

Валютная пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в пределах диапазона 10,5-11 руб. за юань на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На предстоящей неделе, по нашему мнению, рубль продолжит оставаться стабильно крепким, а целевым коридором по паре юань/рубль может выступить диапазон 10,5-11 руб. за юань, - пишет эксперт в комментарии. - Отметим, что возобновление покупок валюты в рамках операций по бюджетному правилу не окажет существенного влияния на рынок ввиду низких объемов, но будет выступать фактором, сдерживающим инвестиционные и спекулятивные продажи в иностранных валютах. Смещение баланса на рынке в сторону предложения будет способствовать выходу рубля на более высокие уровни".

