Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2650-2670п на текущей неделе - "Цифра брокер"

Вероятны попытки индекса Мосбиржи подняться в диапазон 2650-2670 пунктов на текущей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Ключевым событием недели станут решение совета директоров "Роснефти" по выплате дивидендов (12 мая) и возможные новости о продлении указа о репатриации валютной выручки, что определит траекторию рубля, отмечают эксперты.

"С 12 по 15 мая мы ожидаем попыток индекса Мосбиржи вернуться в диапазон 2650-2670 пунктов. Уровнем поддержки для рынка выступает зона 2570-2590 пунктов", - указывают аналитики в комментарии.

Если геополитический фон останется нейтральным, рынок начнет отыгрывать дивидендный сезон в бумагах "компаний-тяжеловесов", отмечают в инвесткомпании.

Участники рынка также будут следить за операционными отчетами ритейлеров и еженедельными данными по инфляции от Росстата.

