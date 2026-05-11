Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, по инфляции - повышен до 5,2%
Официальный прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста экономики, поэтому...
 
Вокруг дата-центров создадут защитные полосы
Создаваемые дата-центры в России будут окружены защитными полосами. Это следует из проекта дорожной карты «Центр обработки данных», подготовленным Аналитическим центром при правительстве. С документом ознакомились "Известия". При выделении...
 
Девелоперы торговых центров чаще откладывают ввод проектов
Доля торговых центров в Москве, срок ввода которых был перенесен на этот год, составила 96%, следует из имеющегося у "Коммерсанта" исследования IBC Real Estate. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял 54%. Директор департамента торговой...
 
11 мая 2026 года 19:38

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью, индекс МосБиржи поднялся к уровню конца апреля

Москва. 11 мая. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста благодаря отсутствию эскалации геополитической напряженности во время прошедшего Парада Победы в Москве, а также на фоне подорожавшей нефти (июньский фьючерс на Brent торгуется в районе $104 за баррель) из-за сложностей с урегулированием конфликта США и Ирана; сдерживающим покупателей фактором выступили санкционные новости Запада. Индекс МосБиржи поднялся в район 2660 пунктов - это уровень конца апреля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2656,91 пункта (+2,3%), индекс РТС - 1126,55 пункта (+2,3%). Лидерами роста выступили акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+4,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4%), МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (+3,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 мая, составляет 74,2963 руб. (-32,46 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,8% и +1,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,3%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+2,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,9%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,2%).

"Транснефть" (MOEX: TRNF) (+0,8%) по итогам 2025 года традиционно планирует дивиденды, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Будут выплачены", - сказал он, не уточнив их потенциальных уровень.

Великобритания в понедельник расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций - это как частные лица, так и организации, проинформировал Минфин королевства.

В руководстве ЕС идут дискуссии по вопросу о 21-м пакете антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Государствам-членам ЕС было предложено согласовать предложения по санкциям в отношении российского военного сектора", - сказала она в понедельник на пресс-конференции. По словам Каллас, в настоящее время страны ЕС могут выдвигать предложения, касающиеся 21-го пакета антироссийских санкций.

Президент США Дональд Трамп вечером в минувшую пятницу заявил в соцсети Truth Social, что с 9 по 11 мая между Россией и Украиной будет действовать режим прекращения огня, "перемирие будет подразумевать приостановку любых ударов, а также обмен военнопленными по 1 тыс. человек от каждой страны". По словам Трампа, запрос на перемирие направил лично он, и президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский согласились.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в субботу в интервью программе "Вести", что попыток срыва празднования Дня Победы 9 мая не было.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт, в котором Запад руками Украины воюет с РФ, идет к завершению, но западные страны пока не хотят этого признавать, потому что не могут "вылезти из колеи" противостояния с Россией.

"(Западные страны - ИФ) пообещали помощь Украине и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь, потому что возникает вопрос, зачем (было это противостояние - ИФ)", - сказал Путин на пресс-конференции в Москве 9 мая.

Тем временем Минобороны РФ сообщило в субботу и в воскресенье, что Украина нарушила режим перемирия: ВСУ наносили удары по гражданским объектам, позициям российских войск в зоне специальной военной операции. В этих условиях, отметило ведомство, Вооруженные силы РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

Ушаков заявил журналистам, что в трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, о следующих раундах договоренностей пока не достигнуто. По его словам, США не отказываются от участия, и инициатива Трампа о перемирии и обмене пленными является свидетельством этому.

Поездка представителей американской администрации, в том числе спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, в Москву пока не готовится, сообщили в Кремле. "Нет, реальной пока нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли реальная перспектива приезда в РФ таких переговорщиков.

Комментируя заявление Трампа том, что он готов направить в Москву своих представителей, Песков заметил, что речь идет о готовности, но "это было скорее сослагательное наклонение". Он подтвердил, что пока таких планов нет.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, на мировых рынках акций в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов, на российском же отмечается подъем широким фронтом на фоне ранее сделанных заявлений президента РФ о том, что украинский конфликт движется к завершению. Инвесторы воспринимают эти сигналы как умеренно позитивный фактор, связывая их с возможным снижением геополитической напряженности. При этом более заметное повышение сдерживают сообщения о возможном усилении санкционного давления Запада на Россию.

Индекс МосБиржи превысил 2650 пунктов и в случае дальнейшего улучшения настроений на рынке может вернуться в диапазон 2711-2800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона показатель может достичь уровня поддержки в районе 2590 пунктов, а затем уйти в диапазон 2500-2590 пунктов, считает Абрамов.

По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, ближайшая область сопротивления для индекса МосБиржи - диапазон 2670-2700 пунктов. Позитивным драйвером для российского рынка стало заявление Путина о том, что конфликт на Украине идет к завершению. Однако пока инвестсообщество закладывает в котировки лишь снижение части геополитического риска.

Главным фактором поддержки для отечественных биржевых индексов, в первую очередь для нефтегазового сектора, остается высокая цена на нефть. Риск перебоев в поставках по Ормузскому проливу сохраняется, отметил аналитик.

Рынок акций получил сильный позитивный геополитический сигнал и отреагировал покупками на дорогую нефть и газ. В то же время ЕС готовит 21-й пакет санкций против России - ожидаются новые ограничения против банков и танкерного флота. При сохранении позитивного новостного фона индекс может подойти к 2700 пунктам, но закрепление выше выглядит маловероятным. Цена на нефть Brent продолжит колебаться в пределах $102-106 за баррель. Говорить о развороте российского рынка вверх можно будет только после уверенного закрепления индекса МосБиржи выше 2700 пунктов, считает Чернов.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 4,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,1-1%, DAX подрос на 0,1%) и "плюсуют" США (индексы к 19:00 МСК подросли на 0,01-0,4%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 1,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали их повышения на 0,8%, по данным Trading Economics. Инфляция в прошлом месяце ускорилась по сравнению с мартом, когда она составила 1%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей выросли на 1,2% в годовом выражении (+1,1% в марте).

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в апреле увеличились на 2,8% в годовом выражении - максимально с июля 2022 года, сообщило ГСУ. Рост ускорился по сравнению с 0,5% в марте и превысил консенсус-прогноз экспертов в 1,5%.

Объем китайского экспорта в апреле вырос на 14,1% в годовом выражении, до рекордных $359,44 млрд. Импорт увеличился на 25,3%, составив $274,62 млрд. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 7,9%, импорта - на 15,2%.

На нефтяном рынке в понедельник цены выросли после того, как Трамп назвал "неприемлемым" переданное Тегераном предложение об урегулировании ближневосточного конфликта.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 мск составила $104,12 за баррель (+2,8% и +1,2% в пятницу), июньская цена фьючерса на WTI - $98,0 за баррель (+2,7% и +0,6% в пятницу).

На минувшей неделе обе эталонные марки подешевели более чем на 6% благодаря надеждам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта, которое позволит возобновить движение судов по Ормузскому проливу.

По словам главы Saudi Aramco Амина Насера, нефтяной рынок потерял порядка 1 млрд баррелей за последние два месяца из-за ближневосточного конфликта. Он предупредил, что в случае затягивания текущей ситуации более чем на несколько недель нормализации ситуации с поставками ранее 2027 года ждать не стоит.

Американский лидер прибудет в Пекин в среду. По словам официальных лиц из Вашингтона, Иран станет одной из тем для обсуждения на встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Аналитики JPMorgan прогнозируют, что цена нефти будет превышать $100 большую часть текущего года и составит в среднем $97 за баррель в 2026 году.

Во "втором эшелоне" на МосБирже в понедельник выросли акции ПАО "Россети Томск" (MOEX: TORS) (+22,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+15,4% и +7,4% "префы"), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+8,3%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+7,3%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+6,1%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+4,5%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+4,4%), "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,88 млрд рублей (из них 5,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,64 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,35 млрд рублей на акции "Т-Технологии").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 мая 2026 года 09:44
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление в ближайшее время - "Алор Брокер"
Рубль, скорее всего, в ближайшее время продолжит укрепление по отношению к юаню и доллару в результате увеличения притоков валюты и слабого спроса на нее, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Пара юань/рубль продемонстрировала в понедельник уверенный...    читать дальше
12 мая 2026 года 09:37
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 12 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
12 мая 2026 года 09:28
Рубль, вероятно, пока будет торговаться в диапазоне 10,5-11 руб./юань - ПСБ
Валютная пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в пределах диапазона 10,5-11 руб. за юань на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На предстоящей неделе, по нашему мнению, рубль продолжит оставаться стабильно крепким, а...    читать дальше
12 мая 2026 года 09:12
Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2650-2670п на текущей неделе - "Цифра брокер"
Вероятны попытки индекса Мосбиржи подняться в диапазон 2650-2670 пунктов на текущей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Ключевым событием недели станут решение совета директоров "Роснефти" по выплате дивидендов (12 мая) и возможные новости о продлении указа о...    читать дальше
12 мая 2026 года 09:10
Нефть продолжает дорожать
Уолл-стрит умеренно выросла в начале недели. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики во вторник. Нефть продолжает дорожать во вторник утром, Brent торгуется у $104,9 за баррель.    читать дальше
11 мая 2026 года 19:34
Рубль укрепился к основным мировым валютам в понедельник благодаря заметному росту цен на нефть
Москва. 11 мая. Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. При этом возобновившиеся с 8 мая покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила несколько сдерживали рост рубля.    читать дальше
11 мая 2026 года 17:00
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Газпрома серии БО-003Р-22 - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новые корпоративные облигации "Газпрома" серии БО-003Р-22, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антон Куликов. ООО "Газпром капитал" 15 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии БО-003Р-22 объемом не менее 1...    читать дальше
11 мая 2026 года 15:50
"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 2,88 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 16,8%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги эмитента за...    читать дальше
11 мая 2026 года 15:45
Рубль умеренно укрепляется в основных валютных парах днем в понедельник, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть
Москва. 11 мая. Китайский юань умеренно опускается в ходе торгов на Московской бирже в понедельник днем; рубль укрепляется, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. При этом возобновившиеся 8 мая покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила сдерживают рост курса рубля.    читать дальше
11 мая 2026 года 14:21
Оснований для паузы в снижении ставки ЦБ РФ в июне 2026г пока недостаточно - "Астра Управление активами"
Оснований для паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июне 2026 года пока недостаточно, очередное снижение на 50 базисных пунктов (б.п.) более вероятно, говорится в материале директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого. "Наш исходный...    читать дальше
11 мая 2026 года 13:01
Индекс Мосбиржи может подняться к 2700п в ближайшие недели - "Финам"
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом подъема к уровню 2700 пунктов в ближайшие недели при сохранении позитивного фона, говорится в материале директора по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослава Кабакова. Российский рынок входит в новую неделю заметно лучше ожиданий, констатирует...    читать дальше
11 мая 2026 года 11:45
Рубль может перейти к умеренному ослаблению в мае - БКС Экспресс
Рубль может перейти к умеренному ослаблению в текущем месяце, базовый сценарий - возвращение курса пары юань/рубль в область 11,15-11,25 руб. за юань, говорится в материале эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Основные факторы продолжают обеспечивать условия для стабильности курса...    читать дальше
11 мая 2026 года 10:38
"Финам" повысил рейтинг акций Exelon до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Exelon Corp. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $51,4 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги компании за последний месяц упали в цене на 9,7% на фоне роста доходностей...    читать дальше
11 мая 2026 года 10:21
Рубль утром слегка укрепился благодаря растущей нефти
Москва. 11 мая. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже при открытии торгов в понедельник; рубль укрепляется благодаря растущим ценам на нефть, а также отсутствию эскалации ситуации вокруг Украины в период празднования Дня Победы.    читать дальше
11 мая 2026 года 09:29
Индекс Мосбиржи может показать отскок в начале недели - БКС Экспресс
Геополитика может помочь индексу Мосбиржи продолжить отскок в начале текущей недели, говорится в материале аналитика Олега Решетникова на портале БКС Экспресс. Зону опоры по бенчмарку рынок видит в диапазоне 2590-2610 пунктов, указывает эксперт. На начало недели картина неплохая, считает...    читать дальше
