Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, по инфляции - повышен до 5,2%
Официальный прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста экономики, поэтому...
 
Вокруг дата-центров создадут защитные полосы
Создаваемые дата-центры в России будут окружены защитными полосами. Это следует из проекта дорожной карты «Центр обработки данных», подготовленным Аналитическим центром при правительстве. С документом ознакомились "Известия". При выделении...
 
Девелоперы торговых центров чаще откладывают ввод проектов
Доля торговых центров в Москве, срок ввода которых был перенесен на этот год, составила 96%, следует из имеющегося у "Коммерсанта" исследования IBC Real Estate. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял 54%. Директор департамента торговой...
 
11 мая 2026 года 19:34

Рубль укрепился к основным мировым валютам в понедельник благодаря заметному росту цен на нефть

Москва. 11 мая. Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. При этом возобновившиеся с 8 мая покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила несколько сдерживали рост рубля.

Курс юаня в 19:00 мск составил 10,825 руб., что на 9,95 копейки (на 0,91%) ниже уровня закрытия предыдущих биржевых торгов. Активность торгов на внутреннем валютном рынке 11 мая была пониженной из-за официального выходного дня в России - объем торгов юанем на бирже в понедельник составил всего 14,17 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 19:00 мск снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,7%, до 73,73 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 0,92%, до 87,03 руб./EUR1.

Банк России в понедельник не менял официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня, которые с 9 мая составляют 74,2963 руб./$1, 88,549 руб./EUR1 и 10,9306 рубля за юань, соответственно.

Подъем мировых цен на нефть немного замедлился вечером в понедельник, однако котировки продолжают расти после того, как президент США Дональд Трамп назвал "неприемлемым" переданное Тегераном предложение об урегулировании ближневосточного конфликта. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 2,77%, до $104,1 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,67%, до $97,97 за баррель.

По словам главы Saudi Aramco Амина Насера, нефтяной рынок потерял порядка 1 млрд баррелей за последние два месяца из-за ближневосточного конфликта. Он предупредил, что в случае затягивания текущей ситуации более чем на несколько недель нормализации ситуации с поставками ранее 2027 года ждать не стоит.

На минувшей неделе обе эталонные марки подешевели более чем на 6% на фоне надежд, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта, которое позволит возобновить движение судов по Ормузскому проливу.

"Несмотря на позитивные слухи о переговорах, мы считаем, что США и Иран все так же далеки от соглашения об окончании конфликта, как и в начале объявленного прекращения огня, - написал аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс. - Мы не думаем, что что-то изменится до визита Трампа в Китай, где он попросит помощи Пекина в давлении на Иран".

Американский лидер прибудет в Пекин в среду. По словам официальных лиц из Вашингтона, Иран станет одной из тем для обсуждения на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп в минувшую пятницу заявил в соцсети Truth Social, что с 9 по 11 мая между Россией и Украиной будет действовать режим прекращения огня, "перемирие будет подразумевать приостановку любых ударов, а также обмен военнопленными по 1 тыс. человек от каждой страны". По словам Трампа, запрос на перемирие направил лично он, и президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский согласились.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков подтвердил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

Тема украинского урегулирования слишком сложна, и выход на мирное соглашение займет много времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная, и выход на мирное соглашение - это очень долгий, со сложными деталями, путь", - сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину. В свою очередь Ушаков в интервью Зарубину заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер "достаточно скоро" приедут в Москву. "Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог", - сказал он.

Работа с указом о репатриации и продаже экспортной выручки, срок которого истек в конце апреля, сейчас ведется в правовом управлении президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Работа, по-моему, доделывается. Там ведется работа сейчас. Технически сейчас же праздники", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", принято ли решение о продлении этого указа. "В правовом управлении сейчас это обрабатывается", - отметил он.

Требование об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами было введено указом президента в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа продлевалось дважды - каждый раз на год - и действовало до 30 апреля 2026 года. Требование было введено для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Конкретные нормативы в рамках введенного указом механизма устанавливает правительство. В середине августа 2025 года своим постановлением кабинет министров снизил нормативы репатриации и продажи валютной выручки до нуля.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, "высокий курс рубля, прежде всего, обеспечивается дорогой нефтью и, как следствие, высокой экспортной выручкой, которая продается на внутреннем рынке". "Часть идет на налоги, часть на зарплаты, часть на текущие расходы и инвестиции. Поэтому предложение валюты на рынке остается высоким, а доллару пока сложно быстро подорожать", - полагает Чернов.

"По данным Минфина, нефтегазовые доходы в апреле выросли на 38,7% к марту, до 855,6 млрд рублей. Для бюджета это важное улучшение после слабого начала года. За январь-апрель нефтегазовые доходы составили около 2,3 трлн рублей, хотя все еще были ниже прошлого года на 38,3%. То есть проблема полностью еще не решена, но апрель показал, что дорогая нефть уже начинает работать в пользу наполнения бюджета и доходов экспортеров. Для рубля это прямая поддержка, так как чем выше нефтегазовая выручка, тем больше валюты приходит в страну. Пока этот поток сохраняется, резкого ослабления рубля ждать сложно. Тем более ключевая ставка ЦБ остается высокой, импорт восстанавливается не слишком быстро, а спрос на валюту пока не выглядит высоким", - отмечает Чернов.

"Рубль может перейти к умеренному ослаблению в текущем месяце, наш базовый сценарий - возвращение курса пары юань/рубль в область 11,15-11,25 руб. за юань", - считает эксперт "БКС Экспресс" Дмитрий Бабин. Основные факторы продолжают обеспечивать условия для стабильности курса рубля в мае, к тому же объявленный на прошлой неделе Минфином объем ежедневных покупок иностранной валюты оказался существенно меньше ожиданий, отмечает аналитик.

С другой стороны, столь небольшой спрос министерства на валюту свидетельствует о слишком слабом увеличении нефтегазовых доходов, несмотря на значительное подорожание нефти весной. Это в более долгосрочной перспективе будет способствовать снижению курса рубля. Кроме того, обращает внимание Бабин, спрос на импорт все же способен постепенно восстанавливаться по мере смягчения денежно-кредитных условий благодаря снижению ключевой ставки.

В силу того что в России 11 мая 2026 года официально объявлен выходным днем, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в понедельник не рассчитывались.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


