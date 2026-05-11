Рубль умеренно укрепляется в основных валютных парах днем в понедельник, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть

Москва. 11 мая. Китайский юань умеренно опускается в ходе торгов на Московской бирже в понедельник днем; рубль укрепляется, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. При этом возобновившиеся 8 мая покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила сдерживают рост курса рубля.

Курс юаня в 15:00 мск составил 10,8475 руб., что на 7,7 копейки (на 0,7%) ниже уровня закрытия предыдущих биржевых торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 8,31 копейки ниже уровня действующего официального курса. Активность торгов на внутреннем валютном рынке 11 мая в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,44%, до 73,92 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 0,79%, до 87,15 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть продолжают расти днем в понедельник из-за ослабления надежд на скорое завершение ближневосточного конфликта. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 3,02%, до $104,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 3,14%, до $98,42 за баррель.

На минувшей неделе обе эталонные марки подешевели более чем на 6% на фоне надежд, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что его не устраивает переданное Тегераном предложение об урегулировании конфликта. "Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится. Он совершенно неприемлем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в воскресенье.

"Было ожидание, что по каким-то дипломатическим каналам удастся добиться более позитивных результатов, - отметила Эмили Эшфорд из Standard Chartered. - Но мы все еще в той же патовой ситуации, и каждый день и каждую неделю рынок теряет новые баррели".

Глава Saudi Aramco Амин Насер заявил в воскресенье, что нефтяной рынок потерял порядка 1 млрд баррелей нефти за последние два месяца из-за ближневосточного конфликта, в результате которого прекратились поставки через Ормузский пролив. Он предупредил, что в случае затягивания текущей ситуации более чем на несколько недель нормализации ситуации на рынке ранее 2027 года ждать не стоит.

Трамп в минувшую пятницу заявил в соцсети Truth Social, что с 9 по 11 мая между Россией и Украиной будет действовать режим прекращения огня, "перемирие будет подразумевать приостановку любых ударов, а также обмен военнопленными по 1 тыс. человек от каждой страны". По словам Трампа, запрос на перемирие направил лично он, и президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский согласились.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков подтвердил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

Тема украинского урегулирования слишком сложна, и выход на мирное соглашение займет много времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная, и выход на мирное соглашение - это очень долгий, со сложными деталями, путь", - сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину. В свою очередь Ушаков в интервью Зарубину заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер "достаточно скоро" приедут в Москву. "Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог", - сказал он.

Работа с указом о репатриации и продаже экспортной выручки, срок которого истек в конце апреля, сейчас ведется в правовом управлении президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Работа, по-моему, доделывается. Там ведется работа сейчас. Технически сейчас же праздники", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", принято ли решение о продлении этого указа. "В правовом управлении сейчас это обрабатывается", - отметил он.

Требование об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами было введено указом президента в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа продлевалось дважды - каждый раз на год - и действовало до 30 апреля 2026 года. Требование было введено для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Конкретные нормативы в рамках введенного указом механизма устанавливает правительство. В середине августа 2025 года своим постановлением кабинет министров снизил нормативы репатриации и продажи валютной выручки до нуля. До этого момента крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.

"Рубль может перейти к умеренному ослаблению в текущем месяце, наш базовый сценарий - возвращение курса пары юань/рубль в область 11,15-11,25 руб. за юань", - считает эксперт "БКС Экспресс" Дмитрий Бабин. Основные факторы продолжают обеспечивать условия для стабильности курса рубля в мае, к тому же объявленный на прошлой неделе Минфином объем ежедневных покупок иностранной валюты оказался существенно меньше ожиданий, отмечает аналитик.

С другой стороны, столь небольшой спрос министерства на валюту свидетельствует о слишком слабом увеличении нефтегазовых доходов, несмотря на значительное подорожание нефти весной. Это в более долгосрочной перспективе будет способствовать снижению курса рубля. Кроме того, обращает внимание Бабин, спрос на импорт все же способен постепенно восстанавливаться по мере смягчения денежно-кредитных условий благодаря снижению ключевой ставки.

В силу того, что в России 11 мая 2026 года официально объявлен выходным днем, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в понедельник не рассчитывались.