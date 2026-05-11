Оснований для паузы в снижении ставки ЦБ РФ в июне 2026г пока недостаточно - "Астра Управление активами"

Оснований для паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июне 2026 года пока недостаточно, очередное снижение на 50 базисных пунктов (б.п.) более вероятно, говорится в материале директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого.

"Наш исходный прогноз на текущий год предполагал минус 100 б.п. в июне, и с учетом осторожной позиции регулятора он может выглядеть менее вероятным. Но многое будет зависеть от внешних и внутренних данных, которые мы получим до июньского заседания, - пишет эксперт. - Свой макропрогноз по ставке в 11% годовых на конец 2026 года пока сохраняем, пусть он и выглядит оптимистично относительно обновленных ориентиров ЦБ, рыночного консенсуса и ожиданий наших управляющих".

