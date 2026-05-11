Индекс Мосбиржи может подняться к 2700п в ближайшие недели - "Финам"

Индекс Мосбиржи обладает потенциалом подъема к уровню 2700 пунктов в ближайшие недели при сохранении позитивного фона, говорится в материале директора по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослава Кабакова.

Российский рынок входит в новую неделю заметно лучше ожиданий, констатирует эксперт. В праздничный понедельник индекс Мосбиржи открылся ростом и торгуется выше 2640 пунктов на фоне сильной нефти, снижения геополитической напряженности в риторике и крайне низкой ликвидности.

Технически ситуация для индекса Мосбиржи начинает улучшаться, отмечает Кабаков. Поддержка в районе 2630 пунктов пока удерживается, а ближайшей целью становится диапазон 2670-2700 пунктов. Однако рынок по-прежнему остается в "медвежьем" канале, и без устойчивого притока ликвидности закрепиться выше этих уровней будет сложно, обращает внимание аналитик.

"Главная проблема российского рынка сейчас - крайне низкие объемы торгов и отсутствие новых денег. Рост идет в основном за счет закрытия коротких позиций и локального улучшения настроений", - говорится в материале Кабакова.

Также эксперт "Финама" отмечает, что в центре внимания рынка остаются дивидендные истории.

Нефтегазовый сектор вновь выглядит лучше рынка.

Среди отдельных эмитентов продолжают выделяться бумаги новой экономики, указывает Кабаков. HeadHunter остается одним из фаворитов рынка на ожиданиях снижения ставок и оживления рынка труда. МКПАО "Циан" и технологический сектор в целом сохраняют потенциал благодаря высоким темпам роста прибыли и относительно низкой долговой нагрузке. При этом инвесторы начинают осторожно возвращаться и в банковский сектор.

Одновременно риски для рынка никуда не исчезли, предупреждает эксперт инвесткомпании. Любое ужесточение санкционного режима способно быстро вернуть индекс Мосбиржи к нижней границе диапазона 2600-2620 пунктов.

"Тем не менее краткосрочно российский рынок впервые за долгое время получил повод для осторожного оптимизма. Пока это больше похоже на техническое восстановление после затяжного снижения, чем на начало нового устойчивого роста, но при сохранении позитивного фона рынок способен попытаться вернуться к 2700 пунктам уже в ближайшие недели", - пишет Кабаков в обзоре.

