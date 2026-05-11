Рубль может перейти к умеренному ослаблению в мае - БКС Экспресс

Рубль может перейти к умеренному ослаблению в текущем месяце, базовый сценарий - возвращение курса пары юань/рубль в область 11,15-11,25 руб. за юань, говорится в материале эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

Основные факторы продолжают обеспечивать условия для стабильности курса рубля в мае, к тому же объявленный Минфином объем ежедневных покупок иностранной валюты оказался существенно меньше ожиданий, отмечает аналитик.

С другой стороны, указывает он, столь небольшой спрос министерства на валюту свидетельствует о слишком слабом увеличении нефтегазовых доходов, несмотря на значительное подорожание нефти весной. Это в более долгосрочной перспективе будет способствовать снижению курса рубля. Кроме того, обращает внимание Бабин, спрос на импорт все же способен постепенно восстанавливаться по мере смягчения денежно-кредитных условий благодаря снижению ключевой ставки.

"Поэтому в мае рубль может перейти к умеренному ослаблению. В базовом сценарии пара CNY/RUB вернется в область 11,15-11,25 руб. В этом случае официальный курс доллара поднимется в район 75,8-76,5 руб., если у нас, как и на мировом рынке, отношение китайской валюты к американской (пара USD/CNY) останется около текущего уровня 6,8", - пишет эксперт.

