"Финам" повысил рейтинг акций Exelon до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Exelon Corp. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $51,4 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Бумаги компании за последний месяц упали в цене на 9,7% на фоне роста доходностей американских гособлигаций и сохранения высокой стоимости заимствований, констатирует эксперт.

"Несмотря на давление со стороны высоких ставок, результаты за 1К26 превысили ожидания рынка, а менеджмент подтвердил прогноз по EPS на год. При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому мы не видим оснований для пересмотра целевой цены. В связи с этим считаем акции привлекательными для покупки", - пишет Абрамов.

Exelon Corp. - одна из крупнейших коммунальных компаний США, обслуживающая более 10,6 млн потребителей.

