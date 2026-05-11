Рубль утром слегка укрепился благодаря растущей нефти

Москва. 11 мая. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже при открытии торгов в понедельник; рубль укрепляется благодаря растущим ценам на нефть, а также отсутствию эскалации ситуации вокруг Украины в период празднования Дня Победы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8925 руб. (-3,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,81 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Нефть заметно дорожает в понедельник в связи с ослаблением надежд рынка на скорое завершение ближневосточного конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта. "Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится. Он совершенно неприемлем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в воскресенье.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $104,63 за баррель, что на 3,3% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 1,23%, до $101,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 3,78%, до $99,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на 0,64%, до $95,42 за баррель.

На минувшей неделе как Brent, так и WTI подешевели более чем на 6% благодаря надеждам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.

"Ожидания скорого заключения сделки между США и Ираном ослабли, и это толкает вверх цены на нефть, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep. - Опасения новой эскалации конфликта, вероятно, вновь увеличатся, в связи с чем мы видим потенциал дальнейшего роста цен на нефть".

Президент США Дональд Трамп вечером в минувшую пятницу заявил в соцсети Truth Social, что с 9 по 11 мая между Россией и Украиной будет действовать режим прекращения огня, "перемирие будет подразумевать приостановку любых ударов, а также обмен военнопленными по 1 тыс. человек от каждой страны". По словам Трампа, запрос на перемирие направил лично он, и президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский согласились на него.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

Тема украинского урегулирования слишком сложна, и выход на мирное соглашение займет много времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная, и выход на мирное соглашение - это очень долгий, со сложными деталями, путь", - сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину. В свою очередь помощник президента РФ Ушаков в интервью Зарубину заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер "достаточно скоро" приедут в Москву. "Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог", - сказал он.

Работа с указом о репатриации и продаже экспортной выручки, срок которого истек в конце апреля, сейчас ведется в правовом управлении президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Работа, по-моему, доделывается. Там ведется работа сейчас. Технически сейчас же праздники", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", принято ли решение о продлении этого указа. "В правовом управлении сейчас это обрабатывается", - отметил он.

Требование об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами было введено указом президента в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа продлевалось дважды, каждый раз на год и действовало до 30 апреля 2026 года. Требование было введено для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Конкретные нормативы в рамках введенного указом механизма устанавливает правительство. В середине августа 2025 года своим постановлением кабинет министров снизил нормативы репатриации и продажи валютной выручки до нуля. До этого момента крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.