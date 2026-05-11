Мнения аналитиков
Рубль утром слегка укрепился благодаря растущей нефти
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, по инфляции - повышен до 5,2%
Официальный прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста экономики, поэтому...
 
Вокруг дата-центров создадут защитные полосы
Создаваемые дата-центры в России будут окружены защитными полосами. Это следует из проекта дорожной карты «Центр обработки данных», подготовленным Аналитическим центром при правительстве. С документом ознакомились "Известия". При выделении...
 
Девелоперы торговых центров чаще откладывают ввод проектов
Доля торговых центров в Москве, срок ввода которых был перенесен на этот год, составила 96%, следует из имеющегося у "Коммерсанта" исследования IBC Real Estate. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял 54%. Директор департамента торговой...
 
11 мая 2026 года 10:21

Рубль утром слегка укрепился благодаря растущей нефти

Москва. 11 мая. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже при открытии торгов в понедельник; рубль укрепляется благодаря растущим ценам на нефть, а также отсутствию эскалации ситуации вокруг Украины в период празднования Дня Победы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8925 руб. (-3,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,81 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Нефть заметно дорожает в понедельник в связи с ослаблением надежд рынка на скорое завершение ближневосточного конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта. "Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится. Он совершенно неприемлем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в воскресенье.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $104,63 за баррель, что на 3,3% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 1,23%, до $101,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 3,78%, до $99,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на 0,64%, до $95,42 за баррель.

На минувшей неделе как Brent, так и WTI подешевели более чем на 6% благодаря надеждам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.

"Ожидания скорого заключения сделки между США и Ираном ослабли, и это толкает вверх цены на нефть, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep. - Опасения новой эскалации конфликта, вероятно, вновь увеличатся, в связи с чем мы видим потенциал дальнейшего роста цен на нефть".

Президент США Дональд Трамп вечером в минувшую пятницу заявил в соцсети Truth Social, что с 9 по 11 мая между Россией и Украиной будет действовать режим прекращения огня, "перемирие будет подразумевать приостановку любых ударов, а также обмен военнопленными по 1 тыс. человек от каждой страны". По словам Трампа, запрос на перемирие направил лично он, и президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский согласились на него.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

Тема украинского урегулирования слишком сложна, и выход на мирное соглашение займет много времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная, и выход на мирное соглашение - это очень долгий, со сложными деталями, путь", - сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину. В свою очередь помощник президента РФ Ушаков в интервью Зарубину заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер "достаточно скоро" приедут в Москву. "Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог", - сказал он.

Работа с указом о репатриации и продаже экспортной выручки, срок которого истек в конце апреля, сейчас ведется в правовом управлении президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Работа, по-моему, доделывается. Там ведется работа сейчас. Технически сейчас же праздники", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", принято ли решение о продлении этого указа. "В правовом управлении сейчас это обрабатывается", - отметил он.

Требование об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами было введено указом президента в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа продлевалось дважды, каждый раз на год и действовало до 30 апреля 2026 года. Требование было введено для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Конкретные нормативы в рамках введенного указом механизма устанавливает правительство. В середине августа 2025 года своим постановлением кабинет министров снизил нормативы репатриации и продажи валютной выручки до нуля. До этого момента крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 мая 2026 года 09:44
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление в ближайшее время - "Алор Брокер"
Рубль, скорее всего, в ближайшее время продолжит укрепление по отношению к юаню и доллару в результате увеличения притоков валюты и слабого спроса на нее, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Пара юань/рубль продемонстрировала в понедельник уверенный...    читать дальше
12 мая 2026 года 09:37
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 12 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
12 мая 2026 года 09:28
Рубль, вероятно, пока будет торговаться в диапазоне 10,5-11 руб./юань - ПСБ
Валютная пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в пределах диапазона 10,5-11 руб. за юань на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На предстоящей неделе, по нашему мнению, рубль продолжит оставаться стабильно крепким, а...    читать дальше
12 мая 2026 года 09:12
Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2650-2670п на текущей неделе - "Цифра брокер"
Вероятны попытки индекса Мосбиржи подняться в диапазон 2650-2670 пунктов на текущей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Ключевым событием недели станут решение совета директоров "Роснефти" по выплате дивидендов (12 мая) и возможные новости о продлении указа о...    читать дальше
12 мая 2026 года 09:10
Нефть продолжает дорожать
Уолл-стрит умеренно выросла в начале недели. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики во вторник. Нефть продолжает дорожать во вторник утром, Brent торгуется у $104,9 за баррель.    читать дальше
11 мая 2026 года 19:38
Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью, индекс МосБиржи поднялся к уровню конца апреля
Москва. 11 мая. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста благодаря отсутствию эскалации геополитической напряженности во время прошедшего Парада Победы в Москве, а также на фоне подорожавшей нефти (июньский фьючерс на Brent торгуется в районе $104 за баррель) из-за сложностей с урегулированием конфликта США и Ирана; сдерживающим покупателей фактором выступили санкционные новости Запада. Индекс МосБиржи поднялся в район 2660 пунктов - это уровень конца апреля.    читать дальше
11 мая 2026 года 19:34
Рубль укрепился к основным мировым валютам в понедельник благодаря заметному росту цен на нефть
Москва. 11 мая. Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. При этом возобновившиеся с 8 мая покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила несколько сдерживали рост рубля.    читать дальше
11 мая 2026 года 17:00
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Газпрома серии БО-003Р-22 - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новые корпоративные облигации "Газпрома" серии БО-003Р-22, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антон Куликов. ООО "Газпром капитал" 15 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии БО-003Р-22 объемом не менее 1...    читать дальше
11 мая 2026 года 15:50
"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 2,88 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 16,8%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги эмитента за...    читать дальше
11 мая 2026 года 15:45
Рубль умеренно укрепляется в основных валютных парах днем в понедельник, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть
Москва. 11 мая. Китайский юань умеренно опускается в ходе торгов на Московской бирже в понедельник днем; рубль укрепляется, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. При этом возобновившиеся 8 мая покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила сдерживают рост курса рубля.    читать дальше
11 мая 2026 года 14:21
Оснований для паузы в снижении ставки ЦБ РФ в июне 2026г пока недостаточно - "Астра Управление активами"
Оснований для паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июне 2026 года пока недостаточно, очередное снижение на 50 базисных пунктов (б.п.) более вероятно, говорится в материале директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого. "Наш исходный...    читать дальше
11 мая 2026 года 13:01
Индекс Мосбиржи может подняться к 2700п в ближайшие недели - "Финам"
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом подъема к уровню 2700 пунктов в ближайшие недели при сохранении позитивного фона, говорится в материале директора по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослава Кабакова. Российский рынок входит в новую неделю заметно лучше ожиданий, констатирует...    читать дальше
11 мая 2026 года 11:45
Рубль может перейти к умеренному ослаблению в мае - БКС Экспресс
Рубль может перейти к умеренному ослаблению в текущем месяце, базовый сценарий - возвращение курса пары юань/рубль в область 11,15-11,25 руб. за юань, говорится в материале эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Основные факторы продолжают обеспечивать условия для стабильности курса...    читать дальше
11 мая 2026 года 10:38
"Финам" повысил рейтинг акций Exelon до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Exelon Corp. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $51,4 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги компании за последний месяц упали в цене на 9,7% на фоне роста доходностей...    читать дальше
11 мая 2026 года 09:29
Индекс Мосбиржи может показать отскок в начале недели - БКС Экспресс
Геополитика может помочь индексу Мосбиржи продолжить отскок в начале текущей недели, говорится в материале аналитика Олега Решетникова на портале БКС Экспресс. Зону опоры по бенчмарку рынок видит в диапазоне 2590-2610 пунктов, указывает эксперт. На начало недели картина неплохая, считает...    читать дальше
