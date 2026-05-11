Индекс Мосбиржи может показать отскок в начале недели - БКС Экспресс

Геополитика может помочь индексу Мосбиржи продолжить отскок в начале текущей недели, говорится в материале аналитика Олега Решетникова на портале БКС Экспресс.

Зону опоры по бенчмарку рынок видит в диапазоне 2590-2610 пунктов, указывает эксперт.

На начало недели картина неплохая, считает Решетников: инфляция снижается, нефть снова идет вверх и остается на высоких уровнях, а геополитические комментарии о том, что переговорный процесс продолжается "за кулисами" могут вновь пробудить надежду в умах инвесторов.

Вместе с тем, говорится в комментарии, дисконт в акциях остается на достаточно высоком уровне, а дивидендный сезон продолжается.

На второй чаше весов, указывает аналитик, находятся сильный рубль, общая нервозность рынка акций и слабая сезонность мая.

"Этот месяц исторически самый слабый период для индекса МосБиржи - вероятность снижения бенчмарка составляет 64%, а среднемесячная доходность находится в районе минус 1%. На текущий момент имеем уже минус 1,4%. Статистическая закономерность подтверждается, но следует помнить, что ветры биржевых настроений очень переменчивы", - пишет Решетников.

