S&P 500 и Nasdaq обновили рекорд

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу обновили рекорд. Азиатские фондовые рынки не показывают единой динамики в понедельник. Нефть прибавляет более 4% в понедельник утром, Brent торгуется у $105,8 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы благодаря подъему технологического сектора и хорошим данным с рынка труда.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones прибавил 0,2%, S&P 500 - 2,3%, Nasdaq - 4,5%.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 115 тыс., сообщило министерство труда. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее значительное повышение - на 62 тыс.

Данные о росте числа рабочих мест в марте были пересмотрены до 185 тыс. с ранее объявленных 178 тыс.

Безработица в апреле не изменилась - 4,3%, как и ожидалось.

Существенный подъем показали котировки акций производителей полупроводниковой продукции, в том числе Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 8,2%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 11,4%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 14%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 6%, Micron Technology Inc. - на 15,5%. Бумаги Dell Technologies (SPB: DELL) подорожали на 13,1%, Sandisk Corp. - на 16,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,8%.

По прогнозам опрошенных LSEG IBES аналитиков, прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в первом квартале подскочили почти на 29%. При этом основную часть этого подъема обеспечили связанные с ИИ компании.

Среди 440 уже опубликовавших отчетности компаний прибыль превзошла ожидания экспертов в 83% случаев. Это существенно выше среднего показателя в исторической перспективе, который составляет около 67%.

Бумаги Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) подорожали в пятницу на 4,8%, Tesla (SPB: TSLA) - на 4%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 2,8%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,6%.

В то же время цена акций CoreWeave упала на 11,4%. Выручка поставщика решений в сфере облачной инфраструктуры в первом квартале оказалась лучше ожиданий, однако прогноз на текущий период разочаровал инвесторов. Также компания объявила об увеличении капзатрат в 2026 году.

Котировки бумаг Cloudflare рухнули на 23,6% после того, как ИТ-компания заявила о намерении сократить штат примерно на 20%.

Акции Expedia Group подешевели на 9%. Туристический онлайн-холдинг предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке будет негативно сказываться на спросе со стороны путешественников.

Стоимость бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сократилась на 1,3%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 2,8%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 2,4%, Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 1,4%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 12,19 пункта (на 0,02%) и составил 49609,16 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 61,82 пункта (на 0,84%) - до 7398,93 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 440,88 пункта (на 1,71%) и завершил сессию на отметке 26247,08 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в понедельник.

Давление на рынки акций оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Надежды на скорое завершение конфликта в регионе ослабли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта.

"Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится. Он совершенно неприемлем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в воскресенье.

Продолжение конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого остается заблокированным Ормузский пролив, способствует повышению цен на энергоносители, что особенно серьезно сказывается на странах-импортерах нефти, таких как Япония.

Японский Nikkei теряет 0,4% в ходе торгов. Лидером снижения в Токио являются акции Nintendo (-9%). Кроме того, резко дешевеют бумаги Sumitomo Metal Mining (-7,8%) и SoftBank Group (-5,8%).

Между тем акции Sony Group, анонсировавшей ранее планы обратного выкупа акций на 500 млрд иен (более $3 млрд), прибавляют 9,1%.

Китайский рынок акций растет благодаря позитивным статданным. Кроме того, рынок ждет визита Трампа в КНР, который пройдет с 13 по 15 мая.

Объем китайского экспорта в апреле вырос на 14,1% в годовом выражении, до рекордных $359,44 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны. Импорт увеличился на 25,3%, составив $274,62 млрд. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 7,9%, импорта - на 15,2%, по данным Trading Economics.

Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, опубликованные в понедельник, показали ускорение темпов роста потребительских цен в Китае в апреле до 1,2% в годовом выражении с мартовских 1%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение цен на 0,8%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,8%. Заметно дорожают акции Hygon Information Technology (+6,9%), Luxshare Precision Industry (+7,2%), Sungrow Power Supply (+2,8%).

Гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,2%. В лидерах снижения в Гонконге - бумаги Sunny Optical (-4,2%), Trip.com (-4%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-3,8%). Уверенно растут котировки акций Lenovo Group (+6,3%), Li Auto (SPB: LI) (+3,4%).

Южнокорейский индекс Kospi подскочил до рекордного максимума, прибавив 4,8%, вслед за подъемом котировок акций Samsung Electronics (+6,3%) и SK Hynix (+14,7).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,5%.

Нефть дорожает в понедельник в связи с ослаблением надежд рынка на скорое завершение ближневосточного конфликта.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $105,79 за баррель, что на $4,5 (4,44%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $1,23 (1,23%), до $101,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $4,76 (4,99%), до $100,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на $0,61 (0,64%), до $95,42 за баррель.

На минувшей неделе как Brent, так и WTI подешевели более чем на 6% благодаря надеждам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.

"Ожидания скорого заключения сделки между США и Ираном ослабли, и это толкает вверх цены на нефть, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep. - Опасения новой эскалации конфликта, вероятно, вновь увеличатся, в связи с чем мы видим потенциал дальнейшего роста цен на нефть".

Глава Saudi Aramco Амин Насер заявил в воскресенье, что нефтяной рынок потерял порядка 1 млрд баррелей нефти за последние два месяца из-за ближневосточного конфликта, в результате которого прекратились поставки через Ормузский пролив. Он предупредил, что в случае затягивания текущей ситуации более чем на несколько недель нормализации рынка ранее 2027 года ждать не стоит.