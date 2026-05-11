Мнения аналитиков
S&P 500 и Nasdaq обновили рекорд
11 мая 2026 года 09:12

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорд

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу обновили рекорд. Азиатские фондовые рынки не показывают единой динамики в понедельник. Нефть прибавляет более 4% в понедельник утром, Brent торгуется у $105,8 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы благодаря подъему технологического сектора и хорошим данным с рынка труда.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones прибавил 0,2%, S&P 500 - 2,3%, Nasdaq - 4,5%.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 115 тыс., сообщило министерство труда. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее значительное повышение - на 62 тыс.

Данные о росте числа рабочих мест в марте были пересмотрены до 185 тыс. с ранее объявленных 178 тыс.

Безработица в апреле не изменилась - 4,3%, как и ожидалось.

Существенный подъем показали котировки акций производителей полупроводниковой продукции, в том числе Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 8,2%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 11,4%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 14%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 6%, Micron Technology Inc. - на 15,5%. Бумаги Dell Technologies (SPB: DELL) подорожали на 13,1%, Sandisk Corp. - на 16,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,8%.

По прогнозам опрошенных LSEG IBES аналитиков, прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в первом квартале подскочили почти на 29%. При этом основную часть этого подъема обеспечили связанные с ИИ компании.

Среди 440 уже опубликовавших отчетности компаний прибыль превзошла ожидания экспертов в 83% случаев. Это существенно выше среднего показателя в исторической перспективе, который составляет около 67%.

Бумаги Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) подорожали в пятницу на 4,8%, Tesla (SPB: TSLA) - на 4%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 2,8%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,6%.

В то же время цена акций CoreWeave упала на 11,4%. Выручка поставщика решений в сфере облачной инфраструктуры в первом квартале оказалась лучше ожиданий, однако прогноз на текущий период разочаровал инвесторов. Также компания объявила об увеличении капзатрат в 2026 году.

Котировки бумаг Cloudflare рухнули на 23,6% после того, как ИТ-компания заявила о намерении сократить штат примерно на 20%.

Акции Expedia Group подешевели на 9%. Туристический онлайн-холдинг предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке будет негативно сказываться на спросе со стороны путешественников.

Стоимость бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сократилась на 1,3%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 2,8%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 2,4%, Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 1,4%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 12,19 пункта (на 0,02%) и составил 49609,16 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 61,82 пункта (на 0,84%) - до 7398,93 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 440,88 пункта (на 1,71%) и завершил сессию на отметке 26247,08 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в понедельник.

Давление на рынки акций оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Надежды на скорое завершение конфликта в регионе ослабли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта.

"Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится. Он совершенно неприемлем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в воскресенье.

Продолжение конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого остается заблокированным Ормузский пролив, способствует повышению цен на энергоносители, что особенно серьезно сказывается на странах-импортерах нефти, таких как Япония.

Японский Nikkei теряет 0,4% в ходе торгов. Лидером снижения в Токио являются акции Nintendo (-9%). Кроме того, резко дешевеют бумаги Sumitomo Metal Mining (-7,8%) и SoftBank Group (-5,8%).

Между тем акции Sony Group, анонсировавшей ранее планы обратного выкупа акций на 500 млрд иен (более $3 млрд), прибавляют 9,1%.

Китайский рынок акций растет благодаря позитивным статданным. Кроме того, рынок ждет визита Трампа в КНР, который пройдет с 13 по 15 мая.

Объем китайского экспорта в апреле вырос на 14,1% в годовом выражении, до рекордных $359,44 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны. Импорт увеличился на 25,3%, составив $274,62 млрд. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 7,9%, импорта - на 15,2%, по данным Trading Economics.

Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, опубликованные в понедельник, показали ускорение темпов роста потребительских цен в Китае в апреле до 1,2% в годовом выражении с мартовских 1%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение цен на 0,8%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,8%. Заметно дорожают акции Hygon Information Technology (+6,9%), Luxshare Precision Industry (+7,2%), Sungrow Power Supply (+2,8%).

Гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,2%. В лидерах снижения в Гонконге - бумаги Sunny Optical (-4,2%), Trip.com (-4%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-3,8%). Уверенно растут котировки акций Lenovo Group (+6,3%), Li Auto (SPB: LI) (+3,4%).

Южнокорейский индекс Kospi подскочил до рекордного максимума, прибавив 4,8%, вслед за подъемом котировок акций Samsung Electronics (+6,3%) и SK Hynix (+14,7).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,5%.

Нефть дорожает в понедельник в связи с ослаблением надежд рынка на скорое завершение ближневосточного конфликта.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $105,79 за баррель, что на $4,5 (4,44%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $1,23 (1,23%), до $101,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $4,76 (4,99%), до $100,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на $0,61 (0,64%), до $95,42 за баррель.

На минувшей неделе как Brent, так и WTI подешевели более чем на 6% благодаря надеждам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.

"Ожидания скорого заключения сделки между США и Ираном ослабли, и это толкает вверх цены на нефть, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep. - Опасения новой эскалации конфликта, вероятно, вновь увеличатся, в связи с чем мы видим потенциал дальнейшего роста цен на нефть".

Глава Saudi Aramco Амин Насер заявил в воскресенье, что нефтяной рынок потерял порядка 1 млрд баррелей нефти за последние два месяца из-за ближневосточного конфликта, в результате которого прекратились поставки через Ормузский пролив. Он предупредил, что в случае затягивания текущей ситуации более чем на несколько недель нормализации рынка ранее 2027 года ждать не стоит.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


12 мая 2026 года 09:44
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление в ближайшее время - "Алор Брокер"
Рубль, скорее всего, в ближайшее время продолжит укрепление по отношению к юаню и доллару в результате увеличения притоков валюты и слабого спроса на нее, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Пара юань/рубль продемонстрировала в понедельник уверенный...    читать дальше
12 мая 2026 года 09:37
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 12 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
12 мая 2026 года 09:28
Рубль, вероятно, пока будет торговаться в диапазоне 10,5-11 руб./юань - ПСБ
Валютная пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в пределах диапазона 10,5-11 руб. за юань на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На предстоящей неделе, по нашему мнению, рубль продолжит оставаться стабильно крепким, а...    читать дальше
12 мая 2026 года 09:12
Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2650-2670п на текущей неделе - "Цифра брокер"
Вероятны попытки индекса Мосбиржи подняться в диапазон 2650-2670 пунктов на текущей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Ключевым событием недели станут решение совета директоров "Роснефти" по выплате дивидендов (12 мая) и возможные новости о продлении указа о...    читать дальше
12 мая 2026 года 09:10
Нефть продолжает дорожать
Уолл-стрит умеренно выросла в начале недели. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики во вторник. Нефть продолжает дорожать во вторник утром, Brent торгуется у $104,9 за баррель.    читать дальше
11 мая 2026 года 19:38
Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью, индекс МосБиржи поднялся к уровню конца апреля
Москва. 11 мая. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста благодаря отсутствию эскалации геополитической напряженности во время прошедшего Парада Победы в Москве, а также на фоне подорожавшей нефти (июньский фьючерс на Brent торгуется в районе $104 за баррель) из-за сложностей с урегулированием конфликта США и Ирана; сдерживающим покупателей фактором выступили санкционные новости Запада. Индекс МосБиржи поднялся в район 2660 пунктов - это уровень конца апреля.    читать дальше
11 мая 2026 года 19:34
Рубль укрепился к основным мировым валютам в понедельник благодаря заметному росту цен на нефть
Москва. 11 мая. Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. При этом возобновившиеся с 8 мая покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила несколько сдерживали рост рубля.    читать дальше
11 мая 2026 года 17:00
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Газпрома серии БО-003Р-22 - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новые корпоративные облигации "Газпрома" серии БО-003Р-22, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антон Куликов. ООО "Газпром капитал" 15 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии БО-003Р-22 объемом не менее 1...    читать дальше
11 мая 2026 года 15:50
"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 2,88 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 16,8%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги эмитента за...    читать дальше
11 мая 2026 года 15:45
Рубль умеренно укрепляется в основных валютных парах днем в понедельник, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть
Москва. 11 мая. Китайский юань умеренно опускается в ходе торгов на Московской бирже в понедельник днем; рубль укрепляется, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. При этом возобновившиеся 8 мая покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила сдерживают рост курса рубля.    читать дальше
11 мая 2026 года 14:21
Оснований для паузы в снижении ставки ЦБ РФ в июне 2026г пока недостаточно - "Астра Управление активами"
Оснований для паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июне 2026 года пока недостаточно, очередное снижение на 50 базисных пунктов (б.п.) более вероятно, говорится в материале директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого. "Наш исходный...    читать дальше
11 мая 2026 года 13:01
Индекс Мосбиржи может подняться к 2700п в ближайшие недели - "Финам"
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом подъема к уровню 2700 пунктов в ближайшие недели при сохранении позитивного фона, говорится в материале директора по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослава Кабакова. Российский рынок входит в новую неделю заметно лучше ожиданий, констатирует...    читать дальше
11 мая 2026 года 11:45
Рубль может перейти к умеренному ослаблению в мае - БКС Экспресс
Рубль может перейти к умеренному ослаблению в текущем месяце, базовый сценарий - возвращение курса пары юань/рубль в область 11,15-11,25 руб. за юань, говорится в материале эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Основные факторы продолжают обеспечивать условия для стабильности курса...    читать дальше
11 мая 2026 года 10:38
"Финам" повысил рейтинг акций Exelon до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Exelon Corp. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $51,4 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги компании за последний месяц упали в цене на 9,7% на фоне роста доходностей...    читать дальше
11 мая 2026 года 10:21
Рубль утром слегка укрепился благодаря растущей нефти
Москва. 11 мая. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже при открытии торгов в понедельник; рубль укрепляется благодаря растущим ценам на нефть, а также отсутствию эскалации ситуации вокруг Украины в период празднования Дня Победы.    читать дальше
