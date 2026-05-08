Рынок акций в начале мая продолжил снижение вместе с нефтью, индекс МосБиржи обновил минимум с ноября

Рынок акций РФ в первую неделю мая продолжил снижение из-за сокращения позиций игроками в условиях неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию, снижения мировых цен на нефть (фьючерс на Brent откатился к $101 за баррель) на ожиданиях мирного соглашения между США и Ираном, сдерживающим фактором выступили выросшие промышленные и драгметаллы, а также данные Росстата о замедлении инфляции, которые дают надежду на продолжение смягчения ДКП ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе падал ниже 2600 пунктов, обновив минимум с ноября 2025 года.

В период с 4 по 8 мая индекс МосБиржи снизился на 2,3% и составил 2597,8 пункта, индекс РТС потерял 1,6% и достиг 1101,49 пункта. Июльский фьючерс на нефть Brent в этот период подешевел на 7%, до $101,59 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,51 рубля, до 74,2963 руб./$1.

Рынок акций начал май со снижения в условиях геополитической напряженности и отсечки годовых дивидендов в акциях "ЛУКОЙЛа" (-4,8%, до 5210 рублей; выплаты - 278 рублей), при этом индекс МосБиржи опустился в район 2620 пунктов, обновив минимум с конца ноября 2025 года. Откат цен blue chips сдерживали выросшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $114 за баррель) и ослабление официального курса рубля к доллару.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал близость сделки по Украине растяжимым понятием. Если киевский режим не склонен к завершению конфликта, то Москва будет склонять его посредством проведения и завершения специальной военной операции, отметил Песков. Также Песков заявил, что Россия возвращается к периоду жёсткой конфронтации с Европой, которая мобилизуется, чтобы компенсировать выпадение американской оборонной составляющей.

Президент США Дональд Трамп в последний день отведенного на это дедлайна сообщил в письме Конгрессу о завершении боевых действий против Ирана, сообщило 1 мая Associated Press. При этом, по словам Трампа, несмотря на успех американской военной операции, Иран все еще представляет серьезную угрозу для США.

Агентство Tasnim сообщило, что Иран представил США предложение по мирному урегулированию, состоящее из 14 пунктов. Оно было представлено через пакистанского посредника и призывает к "прекращению войны на всех фронтах, включая Ливан". По данным агентства, Тегеран считает, что "вопросы должны быть решены в течение 30 дней", а переговоры должны быть сосредоточены на "прекращении войны", а не на продлении режима прекращения огня.

Американская сторона передала Тегерану ответ на предложения по урегулированию конфликта в регионе, сообщил в воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Тем не менее, нефть вернулась к росту на сигналах эскалации ситуации на Ближнем Востоке: иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения со стороны Ирана, а ОАЭ заявили, что перехватили три ракеты из Ирана. Ранее ОАЭ, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения на фоне геополитической напряженности, негативных сигналов с мировых фондовых площадок и просевшей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent опустился к $110,5 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил в район 2645 пунктов после утреннего падения ниже рубежа 2600 пунктов по индексу МосБиржи (минимум с 19 ноября 2025 года). Лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Русала" (+2,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,5%), бумаги ВТБ (+2,2%).

Совет директоров "Яндекса" (+0,9%) одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 50 млрд рублей. Buyback проводится для реализации программы мотивации сотрудников и продлится 2 года с даты решения о запуске.

Россия объявила перемирие на 8-9 мая в честь Дня Победы и предупредила Украину о последствиях в случае попыток сорвать празднования.

Во вторник президент США Трамп заявил в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет две-три недели.

Совет директоров группы "Промомед" (+0,7%, до 399,55 рубля) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за I квартал 2026 года в размере 8 руб. на акцию (закрытие реестра под выплаты - 20 июня).

Нефть скорректировалась вниз благодаря ожиданиям, что США смогут способствовать восстановлению прохода танкеров через Ормузский пролив. По заявлению Трампа, ВМС страны с понедельника начали оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся его покинуть. Датская судоходная компания Maersk сообщила во вторник, что ее судно прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных.

Хамовнический суд Москвы во вторник удовлетворил требование о передаче государству более половины акций ПАО "Группа Русагро" (+2,2%) в рамках иска к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Мошковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. В сумме суд передал РФ контрольный пакет акций (чуть более 65%) и перевел компанию под госконтроль.

В среду рынок акций возобновил снижение под давлением упавшей нефти (июльский фьючерс на Brent откатился к $102 за баррель) в ожидании сокращения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи снизился в район 2630 пунктов во главе с бумагами "Совкомфлота" (-2,4%) и нефтегазовых компаний во главе с "Роснефтью" (-2,2%); выросли акции "Полюса" (+5,1%), "АЛРОСА" (+2,1%).

Совет директоров "Русала" (-0,4%) рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам I квартала 2026 года, сообщила компания. Рекомендацию совета директоров внеочередное собрание акционеров "Русала" рассмотрит 1 июня.

Президент США Трамп заявил в соцсети Truth Social во вторник, что проект "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.

Тем временем Иран заявил, что официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив, сообщил во вторник вечером телеканал Press TV.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Американская сторона ожидает, что Иран передаст ответы по ряду ключевых пунктов этого документа. По словам источников, ядерную проблему предполагается решать на более позднем этапе.

Президент США Трамп заявил, что не исключает как вариант, при котором Иран согласится на условия США, и тогда американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок.

В Тегеране все еще рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта США и Ирана, позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Совет директоров ПАО "Группа "Русагро" (-2,7%), контрольный пакет акций которого по решению суда передан государству, запланировал на 13 мая заседание, на котором в числе других вопросов, связанных с подготовкой к годовому собранию, планирует обсудить вопрос о дивидендах за 2025 год.

Совет директоров группы "Артген биотех" (ПАО "Артген") (-0,8%, до 55,16 рубля) рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в размере 1,2 рубля на акцию. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос, запланировано на 10 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в ГОСА - 16 мая, имеющих право на получение дивидендов - 22 июня.

Советы директоров компаний ПАО "Юнипро" (-0,7%) и ПАО "ЭЛ5-Энерго" (-0,6%) рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2025 год.

В четверг рынок акций РФ продолжил снижение под давлением дешевеющей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent просел к $99 за баррель) на ожиданиях соглашения о мире между США и Ираном, а также из-за неопределенности с дальнейшими переговорами по мирному урегулированию украинского конфликта; сдерживающим фактором выступили данные Росстата о замедлении инфляции, которые дают надежду на продолжение смягчения ДКП ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на основных торгах просел до 2615 пунктов - минимум на закрытие сессии с 18 ноября 2025 года. Лидерами снижения выступили акции "Русала" (-3,8%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Роснефти" (-2,1%).

Акционеры "Полюса" (-0,5%) на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 56,8 рубля на акцию, с отсечкой реестра 18 мая. Ранее "Полюс" выплатил за I полугодие 2025 года 70,85 рубля на акцию, за III квартал - еще 36 рублей на акцию.

Правительство РФ приняло решение о продаже 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) (+1,1%) и других активов, входящих в группу ЮГК, которые ранее были обращены в собственность РФ по решению суда, сообщила пресс-служба Росимущества. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней, до 15 мая, итоги аукциона будут подведены 18 мая.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, потребительские цены в РФ с 28 апреля по 4 мая снизились на 0,02% после роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года (тогда с 26 августа по 1 сентября цены уменьшились на 0,08%). Из данных за четыре дня мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 мая замедлилась до 5,56% с 5,62% на 27 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 15 мая.

Пространство для снижения ключевой ставки есть, но нужно учитывать возросшую неопределенность и проинфляционные риски, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам апрельского заседания совета директоров ЦБ РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности в преддверии 9 мая на фоне террористических угроз со стороны Киева.

В очередном раунде трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по Украине в настоящее время нет смысла, так как для дальнейшего прогресса Киев должен вывести свои войска из Донбасса, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме в среду, что у Вашингтона состоялись успешные переговоры с Ираном, в ближайшее время будет возможно достичь соглашения. В интервью PBS Трамп допустил в среду, что Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном до его визита в Китай, который запланирован на 14-15 мая.

Как сообщило агентство Bloomberg, представленный Вашингтоном меморандум о взаимопонимании с Тегераном касается поэтапного открытия Ормузского пролива и снятия американской блокады портов Ирана, а переговоры по иранской ядерной программе предполагается вести позже и по ней "пока ничего не согласовано".

При этом агентство также отмечает, что иранские государственные СМИ "дали понять, что некоторые положения предложения США остаются нереалистичными для иранского руководства".

Саудовский телеканал Al Arabiya сообщил, что стороны достигли понимания в вопросе постепенного снятия как американской, так и иранской блокады Ормузского пролива. Тем временем израильский Channel 12 сообщил, что Иран согласился передать 60% своих запасов обогащенного урана третьей стране.

В пятницу рынок акций оставался под давлением продаж из-за сохраняющейся геополитической напряженности, нефть Brent консолидировалась в районе $101 за баррель на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и сомнений в скором открытии Ормузского пролива. Индекс МосБиржи в снижении протестировал рубеж поддержки 2600 пунктов.

Минобороны РФ в пятницу обвинило Украину в нарушении перемирия в честь Дня Победы и заявило о зеркальных ответах на удары ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Украина продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре России, это проявление террористической натуры киевского режима.

Иранское командование в ночь на пятницу обвинило вооруженные силы США в совершении нескольких атак на юге страны вопреки действующему перемирию. По сообщению телеканала Press TV, Тегеран обвинил Вашингтон в обстреле иранского танкера в районе города Джаск. Кроме того, согласно заявлению иранского военного командования, США "в сотрудничестве с некоторыми странами региона" атаковали гражданские объекты на острове Кешм и в ряде прибрежных районов на юге Ирана.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что три американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе. При этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе, несмотря на инцидент.

В период с 4 по 8 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги МКПАО "Лента" (-11%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-9%), "Русснефти" (-8%); лучше рынка оказались акции ПАО "Россети Северо-Запад" (+49%), ПАО "Инарктика" (+9%), ЛК "Европлан" (+5%).

Рынок акций РФ во второй декаде мая сохранит волатильность при невысокой активности торгов, влияние на расстановку сил будут оказывать сигналы с товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке, а также корпоративные новости и данные Росстата. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2550-2700 пунктов, для индекса РТС - 1060-1130 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".