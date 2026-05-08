ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 2,5% ВВП
Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,877 трлн рублей, или 2,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год запланирован...
 
Регионам установят ограничение по объему льготных займов
В преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов, намеченного на июнь-июль, этого механизма, пишет"КоммерсантЪ". В частности, планируется ограничить общую сумму, на которую сможет рассчитывать регион, лимитом в 10...
 
Почему неравномерно снижается дефицит кадров
Возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит "медленно и неравномерно" из-за недостаточно эффективного распределения рабочей силы. Такой вывод сделали члены совета директоров ЦБ на последнем заседании. Их позиция, как пишут...
 
08 мая 2026 года 19:20

Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем на фоне подрастающей нефти и перед длительными праздничными выходными

Москва. 8 мая. Китайский юань понизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос на фоне позитивной динамики цен на нефть и перед длительными праздничными выходными. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,9245 руб., что на 2,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 9 мая на 32,46 копейки, до 74,2963 руб./$1, и увеличил курс евро на 65,93 копейки, до 88,549 руб./EUR1.

"Минфин сообщил, что в период с 8 мая по 4 июня будет осуществлять покупки валюты в объеме 5,8 млрд рублей в день (с учетом отложенных операций за март и апрель). С учетом этого ЦБ впервые с января 2022 года станет нетто-покупателем валюты в объеме 1,2 млрд рублей в день. Опубликованные параметры оказались заметно ниже консенсуса, что привело к укреплению рубля с 11,09 за юань до 10,91 за юань, где курс продолжил консолидироваться оставшуюся часть недели. Мы считаем, что при сохранении экспортных цен вблизи текущих уровней (по данным Минэкономразвития, $94,87 за баррель в апреле) объем покупок со стороны Минфина в июне может увеличиться, что продолжит оказывать влияние на потенциал укрепления рубля во втором квартале 2026 года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Минфин РФ возобновляет операции на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня планирует покупать иностранную валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд рублей. Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России перейдет к покупке валюты, с 8 мая по 4 июня будет покупать ее объемом 1,18 млрд рублей в день.

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,877 трлн рублей, или 2,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. В январе-апреле 2025 года дефицит составлял 2,931 трлн рублей.

Минфин не раскрывает помесячные показатели. В январе-марте, по предварительным данным Минфина, дефицит составлял 4,576 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Исходя из сопоставления с этими цифрами, дефицит в апреле можно оценить примерно в 1,3 трлн рублей.

Доходы бюджета в январе-апреле снизились на 4,5% год к году и составили 11,721 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы сократились на 38,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 2,298 трлн рублей, что ниже их базового размера в январе-апреле (2,847 трлн рублей), преимущественно из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды.

Расходы, по предварительной оценке, в январе-апреле выросли год к году на 15,7% - до 17,598 трлн рублей.

Цены на нефть немного ускорили повышение вечером в пятницу, участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $101,5 за баррель, что на 1,5% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,86%, до $95,62 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершают текущую неделю падением примерно на 7%. Снижению цен на этой неделе оказывали сигналы, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Однако новая эскалация напряженности ставит под угрозу действующее перемирие и ослабляет надежды на скорое открытие Ормузского пролива.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 8 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг осталась на прежнем уровне - 14,07% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев снизились в пятницу на 2 базисных пункта, до 14,58%, 15,14% и 16,03% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 мая 2026 года 19:57
Рынок акций в начале мая продолжил снижение вместе с нефтью, индекс МосБиржи обновил минимум с ноября
Рынок акций РФ в первую неделю мая продолжил снижение из-за сокращения позиций игроками в условиях неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию, снижения мировых цен на нефть (фьючерс на Brent откатился к $101 за баррель) на ожиданиях мирного соглашения между США и Ираном, сдерживающим фактором выступили выросшие промышленные и драгметаллы, а также данные Росстата о замедлении инфляции, которые дают надежду на продолжение смягчения ДКП ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе падал ниже 2600 пунктов, обновив минимум с ноября 2025 года.    читать дальше
08 мая 2026 года 19:41
Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 2600п по индексу МосБиржи на фоне геополитической напряженности
Москва. 8 мая. Российский рынок акций в пятницу продолжил снижение под давлением сохраняющейся геополитической напряженности, что способствовало сокращению позиций игроками перед длительными выходными; фактором поддержки выступала подросшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $101,5 за баррель) на фоне нестабильности на Ближнем Востоке в ожидании мирного соглашения США и Ирана. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа поддержки 2600 пунктов.    читать дальше
08 мая 2026 года 18:48
Индекс Мосбиржи попробует подняться к 2700п на следующей неделе - ПСБ
Российский фондовый рынок попытается подняться к верхней границе диапазона 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи на следующей неделе, прогнозируют аналитики банка ПСБ. Российский фондовый рынок продолжил тенденцию к снижению при сохранении низкой активности инвесторов, констатируют...    читать дальше
08 мая 2026 года 18:01
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги РусАла с прогнозной ценой 51,4 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 51,4 рубля за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эксперт обращает внимание, что с начала 2026 года цена бумаг эмитента значительно обогнала ключевые...    читать дальше
08 мая 2026 года 17:21
Оценка акций Полюса остается позитивной - "Газпромбанк Инвестиции"
Оценка акций ПАО "Полюс" остается позитивной, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Общее собрание акционеров золотодобытчика утвердило финальные дивиденды за 2025 год в размере 56,8 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность этой выплаты составляет 2,6%,...    читать дальше
08 мая 2026 года 16:41
Рынок акций РФ может сохранить склонность к снижению на следующей неделе - "Велес Капитал"
ссийский фондовый рынок на следующей неделе может сохранить склонность к снижению и продолжить обновление локальных минимумов с перспективой стабилизации индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Российский рынок...    читать дальше
08 мая 2026 года 16:09
Цена акций CoreWeave пока может продолжить снижение - инвестбанк "Синара"
Котировки акций CoreWeave могут продолжить снижение в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг эмитента снизилась на премаркете на результатах за 1К26, отмечают эксперты. Выручка в январе-марте подскочила на 112%, до $2,08 млрд при консенсус-прогнозе в $1,97...    читать дальше
08 мая 2026 года 15:28
Рубль днем отыграл утренние потери и укрепляется в паре с юанем на фоне подрастающей нефти и перед длительными праздничными выходными
Москва. 8 мая. Китайский юань растерял повышение первой половины торгов и перешел к небольшому снижению на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу. Рубль развернулся вверх на фоне подрастающей нефти и перед длительными праздничными выходными. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,915 руб., что на 3,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
08 мая 2026 года 15:25
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Полипласта серии П02-БО-16 - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новые корпоративные облигации АО "Полипласта" серии П02-БО-16, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анна Гулордава. Эмитент 20 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии П02-БО-16 объемом 2 млрд...    читать дальше
08 мая 2026 года 14:37
Вероятность паузы в снижении ставки ЦБ РФ в июне - более 50% - инвестбанк "Синара"
Вероятность паузы в процессе снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам июньского заседания составляет более 50%, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Резюме апрельского обсуждения ключевой ставки позволяет предположить, что Банк России находится на этапе...    читать дальше
08 мая 2026 года 13:44
"БКС МИ" повысил прогнозную стоимость акций Western Digital до $232
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Western Digital до $232 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал снижения 50% от текущего уровня), сохранив при этом "негативную" оценку, сообщается в материале аналитиков Андрея Саенко и Богдана Клещева. Эксперты...    читать дальше
08 мая 2026 года 13:04
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "держать" акции Газпрома с прогнозной ценой 138 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "держать" акции "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 138 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент завершил 2025 год с формально устойчивым финансовым результатом, констатируют эксперты: чистая прибыль по МСФО...    читать дальше
08 мая 2026 года 12:19
Снижение ставки ЦБ РФ в июне 2026г может составить 25 б.п. - Альфа-банк
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июне 2026 года может составить 25 базисных пунктов (б.п.), считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. "Ожидаем, что снижение ставки во 2К26 продолжится, но при выборе шага совет директоров ЦБ РФ будет...    читать дальше
08 мая 2026 года 11:38
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Uber
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью $111,05 за штуку (что предполагает потенциал роста 40,3% от текущего уровня) на фоне отчетности эмитента за 1К26, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Котировки бумаг с пиков 2025 года снизились...    читать дальше
08 мая 2026 года 11:16
Рубль может закончить торги пятницы чуть выше 11 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
рс валютной пары может закончить торговую неделю на уровне чуть выше 11 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в четверг мало изменился по итогам дня, принципиально значимых для валютного рынка событий в целом не было. Сейчас официально начинаются чистые покупки валюты...    читать дальше
