Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем на фоне подрастающей нефти и перед длительными праздничными выходными

Москва. 8 мая. Китайский юань понизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос на фоне позитивной динамики цен на нефть и перед длительными праздничными выходными. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,9245 руб., что на 2,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 9 мая на 32,46 копейки, до 74,2963 руб./$1, и увеличил курс евро на 65,93 копейки, до 88,549 руб./EUR1.

"Минфин сообщил, что в период с 8 мая по 4 июня будет осуществлять покупки валюты в объеме 5,8 млрд рублей в день (с учетом отложенных операций за март и апрель). С учетом этого ЦБ впервые с января 2022 года станет нетто-покупателем валюты в объеме 1,2 млрд рублей в день. Опубликованные параметры оказались заметно ниже консенсуса, что привело к укреплению рубля с 11,09 за юань до 10,91 за юань, где курс продолжил консолидироваться оставшуюся часть недели. Мы считаем, что при сохранении экспортных цен вблизи текущих уровней (по данным Минэкономразвития, $94,87 за баррель в апреле) объем покупок со стороны Минфина в июне может увеличиться, что продолжит оказывать влияние на потенциал укрепления рубля во втором квартале 2026 года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Минфин РФ возобновляет операции на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня планирует покупать иностранную валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд рублей. Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России перейдет к покупке валюты, с 8 мая по 4 июня будет покупать ее объемом 1,18 млрд рублей в день.

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,877 трлн рублей, или 2,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. В январе-апреле 2025 года дефицит составлял 2,931 трлн рублей.

Минфин не раскрывает помесячные показатели. В январе-марте, по предварительным данным Минфина, дефицит составлял 4,576 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Исходя из сопоставления с этими цифрами, дефицит в апреле можно оценить примерно в 1,3 трлн рублей.

Доходы бюджета в январе-апреле снизились на 4,5% год к году и составили 11,721 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы сократились на 38,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 2,298 трлн рублей, что ниже их базового размера в январе-апреле (2,847 трлн рублей), преимущественно из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды.

Расходы, по предварительной оценке, в январе-апреле выросли год к году на 15,7% - до 17,598 трлн рублей.

Цены на нефть немного ускорили повышение вечером в пятницу, участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $101,5 за баррель, что на 1,5% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,86%, до $95,62 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершают текущую неделю падением примерно на 7%. Снижению цен на этой неделе оказывали сигналы, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Однако новая эскалация напряженности ставит под угрозу действующее перемирие и ослабляет надежды на скорое открытие Ормузского пролива.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 8 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг осталась на прежнем уровне - 14,07% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев снизились в пятницу на 2 базисных пункта, до 14,58%, 15,14% и 16,03% годовых.