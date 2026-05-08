Индекс Мосбиржи попробует подняться к 2700п на следующей неделе - ПСБ

Российский фондовый рынок попытается подняться к верхней границе диапазона 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи на следующей неделе, прогнозируют аналитики банка ПСБ.

Российский фондовый рынок продолжил тенденцию к снижению при сохранении низкой активности инвесторов, констатируют эксперты.

Индекс Мосбиржи по итогам недели потерял порядка 2,2%. Основными факторами давления стали неуверенность инвесторов в устойчивости высоких цен на нефть и укрепление рубля, отмечают в ПСБ.

"На предстоящей неделе ожидаем, что российский фондовый рынок попытается подняться к верхней границе диапазона 2600-2700 пунктов. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где цены продолжают держаться в районе $100 по нефти марки Brent, может способствовать активизации покупок в "весовых" бумагах нефтегазового сектора, - указывают аналитики в комментарии. - Сдерживать спрос в акциях может стабильно сильный рубль, который снижает интерес к бумагам экспортеров".

