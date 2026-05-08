"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги РусАла с прогнозной ценой 51,4 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 51,4 рубля за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

Эксперт обращает внимание, что с начала 2026 года цена бумаг эмитента значительно обогнала ключевые фондовые индексы, что стало следствием продолжающего роста мировых цен на алюминий.

"Мы отмечаем, что компания является бенефициаром обострения военной напряженности на Ближнем Востоке не только за счет увеличения цен реализации, но и благодаря возможности занять часть рынков сбыта, на которые ранее осуществляли экспорт страны Персидского залива, играющие важную роль в мировой торговле алюминием, - пишет Данилов. - Ожидаем, что "РусАл" значительно нарастит финансовые результаты по итогам текущего года, однако свободные средства будут направлены на сокращение долговой нагрузки и на усиление вертикальной интеграции в глинозем, что снизит зависимость от волатильных цен на глиноземное сырье. Также мы допускаем возобновление дивидендных выплат "Норникеля" уже по итогам 2025 года, что дополнительно улучшит финансовое положение "РусАла".

Инвесткомпания устанавливает целевую цену для бумаг эмитента на уровне 51,4 руб. за штуку с рекомендацией "покупать".

Основными рисками в бумагах Данилов видит крепкий рубль, необходимость полного ухода с рынка Евросоюза с 1 января 2027 года и высокие затраты на обслуживание долга и CAPEX.

