Рынок акций РФ может сохранить склонность к снижению на следующей неделе - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок на следующей неделе может сохранить склонность к снижению и продолжить обновление локальных минимумов с перспективой стабилизации индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Российский рынок завершает неделю падением индекса Мосбиржи примерно на 2% и снижением индекса РТС на 1,7%, при этом индикаторы обновили минимумы с ноября прошлого года (2590 пунктов) и апреля текущего года (1081 пункт) соответственно, констатирует эксперт.

Рынок оставался под нисходящим давлением жестких монетарных условий и отсутствия позитивных сдвигов по украинскому конфликту, к которым добавились более низкие цены на энергоносители, отмечает Кожухова.

Покупки наблюдались в отдельных бумагах в рамках краткосрочной восходящей коррекции, а также в ожидании объявления о годовых дивидендах, в частности, в акциях ВТБ.

Российский фондовый рынок на следующей неделе может сохранить склонность к снижению и продолжить обновление локальных минимумов с перспективой стабилизации индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов, у очередных самых низких значений с ноября 2025 года, полагает аналитик инвесткомпании. Индекс РТС может вернуться ниже 1100 пунктов, но получать поддержку в случае сохранения сильного рубля.

Покупатели в РФ на данный момент потеряли монетарные, геополитические, а теперь еще и энергетические драйверы роста, что обеспечивает сохранение нисходящего давления на рынок с возможным интересом к отдельным корпоративным историям в том числе на дивидендных ожиданиях, подчеркивает Кожухова в обзоре.

Закрытие реестров по выплатам в то же время будет уменьшать привлекательность акций и всего рынка и на следующей неделе состоится по бумагам HeadHunter, банка "Санкт-Петербург", SFI, "Группы Позитив" и ПАО "Полюс". Объявления о годовых выплатах среди потенциально наиболее интересных историй продолжают ждать от ВТБ, "Транснефти" и "МТС", отмечает аналитик "Велес Капитала".

На следующей неделе в РФ запланирована публикация финансовых результатов за первый квартал 2026 года по МСФО ПАО "Базис", "ДОМ.РФ", ПАО "Ростелеком", МКПАО "Озон", HeadHunter, банка "Санкт-Петербург" и МФК "Займер".

Советы директоров МФК "Займер" и "РусАгро" рассмотрят дивиденды за 2025 год, а акционеры МКПАО "Т-Технологии" и МКПАО "Озон" примут решения по уже рекомендованным годовым выплатам.

В макроэкономическом календаре, указывает эксперт, стоит отметить торговый баланс России в марте, потребительскую инфляцию в апреле, а также ВВП за первый квартал 2026 года.

